Медики: у электронных сигарет больше минусов, чем плюсов

Электронные сигареты не уменьшают, а увеличивают общее число курильщиков, и в среднем вредят их здоровью не меньше, чем обычные сигареты и прочие курительные приборы, заявляют ученые в статье."Табачные компании часто заявляют, что электронные сигареты помогают взрослым курильщикам избавиться от пагубной привычки, однако на самом деле они лишь немного повышают число людей, кому удается бросить табак. С другой стороны, вейпы упрощают вход в мир курильщиков для молодежи и подростков, а также сильно вредят их здоровью", — объясняет Самир Сонеджи из Дартмутского института в Гановере (США).В последние два года, благодаря бурному росту популярности электронных сигарет среди курильщиков, ученые начали активно интересоваться тем, обладают ли подобные испарители теми полезными свойствами, которые им приписывают их изготовители, и насколько они менее вредны для здоровья, чем обычные сигареты.Эти исследования привели к противоречивым результатам – в целом, табачный дым оказался более опасным для здоровья легких и всего тела человека, однако испарения электронных сигарет, как выяснили ученые, содержат в себе множество канцерогенов и токсинов, вырабатываемых в результате "сжигания" части испаряемой жидкости на спирали накаливания.Относительно недавно американские врачи обнаружили, экспериментируя на мышах, что курение вейпов может делать стенки артерий и вен более ломкими и приводить к развитию серьезных проблем с сердцем, а также выяснили, что испарители никотина не отвращают, а привлекают людей к реальным сигаретам, вопреки тому, что заявляют их производители.