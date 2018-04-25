Названы самые опасные вредные привычки
Хруст пальцами знаком многим, однако есть «подводные камни» в этом процессе. Любителям этой привычки в будущем грозит слабая хватка и опухшие руки. Также повышается риск возникновения артрита.
Кусание ногтей является самым простым способом подхватить инфекцию или ОРВИ. В результате страдают ногти, кожа и зубы.
Недостаток сна может спровоцировать: усталость мозга, нарушение функций памяти, повышенное давление, проблемы с сердцем, диабет, депрессию.
Облегающие джинсы негативно влияют на кровоснабжение тела и нарушают деятельность нервных окончаний, что приводит к парестетической мералгии.
Высокая громкость в наушниках приведет в будущем к преждевременной потере слуха.
Использование гаджетов перед сном портит сон и зрение людей. Каждодневная пагубная привычка может привести к раку, диабету, ожирению и проблемам с сердцем.
Обжорство также является не здоровой привычкой, поскольку негативно влияет на состояние кожи, волос и приводит к ожирению.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил stulout в категорию Разное
Добавить комментарий