Шансы забеременеть напрямую зависят от рациона, – ученые

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Средиземноморская диета известна своими позитивными эффектами, производимыми на метаболический статус человека, его сосуды, сердце.Ее основа - овощи, фрукты, орехи, полезные жиры (оливковое масло), бобовые. Молочные продукты и мясо допускаются в ограниченных количествах. При этом разрешается умеренное употребление вина.И недавно греческие ученые установили: эта диета помогает зачать женщинам, ранее лечившимся от бесплодия.Было проведено исследование с участием 244 женщин, посещавших клинику по репродуктологии. Пациентки рассказывали о своем рационе за последние полгода.Качество рациона оценивалось по особой системе MedDiet (значения от 0 до 55), показывающей, насколько рацион близок к Средиземноморской диете. В зависимости от результатов, участниц разбили на три группы.Первая группа - 18-30 баллов, вторая - 31-35 баллов, третья - 36-47 баллов. Именно в первой группе регистрировались самые низкие показатели успешных беременностей. Рост показателей на каждые 5 баллов увеличивал вероятности рождения здорового ребенка в 2,7 раза.