Как избавиться от боли в коленях

Худейте

Разминка

Сидячий режим

Неправильная обувь

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С болью в коленном суставе сталкиваются рано или поздно очень многие. Колено — это сложный сустав, где встречаются большая берцовая кость, бедренная кость и надколенник. Все кости объединены связками и сухожилиями, мениски и мешочки с жидкостью предохраняют сустав от трения. Вся эта конструкция так непроста только по одной причине: именно на колени приходится большая часть нашего веса при любых нагрузках. Вот, почему боль в суставе так распространена — а вот, как от нее избавиться без лишних проблем.С каждым годом оставаться в форме становится все сложнее. От избыточного веса же страдают многие части нашего тела — колени в том числе. Коленный сустав может выдержать очень большие нагрузки, но и его запас прочности имеет свой предел. Первое, что нужно сделать при боли в коленях — сбросить вес. Просто подумайте: даже обычная ходьба человека с лишним весом уже создает повышенное давление на сустав.Примите как факт: от старости не убежишь. И все проблемы с внутренними органами, суставами, здоровьем — нужно решать превентивно, чтобы потом не было мучительно больно за просто так. Простейшая зарядка с утра и разминка перед тренировкой в фитнес-клубе могут решить кучу проблем: без разогрева приступать к занятиям просто глупо — так вы не улучшаете свое тело, а только вредите ему.Без сомнения, вы слышали это и раньше — но вряд ли принимали всерьез: сидячий режим убивает наше тело. Вспомните только, сколько времени приходилось сидеть за партой в школе, затем в университете, потом на работе? Человеческий организм не приспособлен к такому образу жизни. Мышцы ног, постепенно, слабеют, а подколенные сухожилия становятся жестче. В подарок за такое поведение вы получаете долгожданную боль в коленном суставе. Лучше было бы без подарка? Уделяйте побольше времени прогулкам. Если ленитесь бегать, то, хотя бы, выходите просто подышать воздухом.И еще один фактор, который редко принимают во внимание — обувь. Неподходящая именно вам пара ботинок может вполне принести столько проблем, что не справился бы и грабитель, решивший разбить ваши коленные чашечки битой. Общий для всех совет — постараться носить обувь с умеренно толстой, комфортной подошвой. Если вы занимаетесь спортом и предпочитаете проводить утро за пробежкой — озаботьтесь правильными беговыми кроссовками. Не экономьте, дороже выйдет.