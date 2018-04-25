Стенокардия: типы и причины болезни

Типы стенокардии

Причины болезни

Angina Pectoris ("грудная жаба, стенокардия) - это название, данное боли в груди, возникающей из-за недостатка кровоснабжения сердца. Имя было дано из-за ощущения давления на грудь, которая кажется сжатым. Эта боль обычно путают с началом сердечного приступа. Хотя боль в груди является признаком сердечного приступа, стенокардия не является сердечным приступом.Эта боль вызвана атеросклерозом или спазмом коронарных артерий с невозможностью адекватно снабжать сердце кровью. МедикФорум решил выяснить подробно, что это за болезнь и как жить с ней.Коронарные артерии - кровеносные сосуды, которые снабжают сердце кровью. Их не следует путать с артериями, которые соединяются с сердцем, через который прокачивается кровь. Кровь из коронарных артерий переносит кислород, необходимый для того, чтобы миокард (мышечная ткань, составляющая сердце) функционировал должным образом. Эти кровеносные сосуды очень малы, поэтому все, что препятствует кровообращению через них, опасно с возможностью сердечной недостаточности. Существует два типа стенокардии, стабильная и нестабильная. Стабильная стенокардия - это боль в груди, которая происходит регулярно, и каждый раз возникает одно и то же. Примером такого типа может служить прогулка на большом расстоянии и ощущение боли в груди. Остановка и отдых обычно останавливают боль. Нестабильная стенокардия возникает случайным образом, и физическое напряжение не обязательно должно присутствовать. Эта боль в груди может произойти в любое время и длится дольше, чем у стабильной стенокардии. Высокое количество стресса очень сильно влияет на оба типа.Ишемическая болезнь сердца является основной причиной стенокардии. Ишемическая болезнь сердца - это когда коронарные артерии уменьшаются в размерах, становятся заблокированными или физически повреждены каким-либо образом. Это заболевание является нестабильной стенокардией. Артериосклероз, затвердевание артерий, является общей причиной этого заболевания и помогает блокировать проход крови через накопление бляшек вдоль внутренних стенок кровеносных сосудов. Когда эти артерии уменьшают свой диаметр, количество перемещаемой крови экспоненциально уменьшается.Другая причина стенокардии обусловлена спазмом коронарной артерии. Это происходит, когда мышцы вблизи этих кровеносных сосудов вызывают сужение и уменьшают кровоток. Это редчайшая форма случаев стенокардии. Это часто бывает в покое и может быть самым болезненным, потому что спазмы иногда могут полностью отрезать поток через артерии, заставляя сердце двигаться без кислорода. Из-за спонтанности этого заболевания это также нестабильная стенокардия. Если возникает чувство тяжести в груди или давящего характера боли за грудиной, лучше обратиться к врачу, как в случае с острой болью.Поскольку первоначальные симптомы настолько похожи на сердечные приступы, необходимо получить медицинскую помощь для ясности того, что вызывает боль. Лечение стенокардии относительно минимально и в зависимости от состояния не всегда эффективно. Если при ходьбе боль в груди начинается, лучше остановиться и отдохнуть. В случаях стабильной стенокардии это обычно останавливает боль. Если боль продолжается, то следует сублингвально (под язык) принять одну таблетку. Если состояние вызвано нестабильной стенокардией, то таблетки нитроглицерина могут не всегда работать. После этого сразу же обратиться к врачу.Стенокардия является очень серьезным заболеванием, потому что это влияет на сердце - самый жизненно важный орган нашего организма. Правильные упражнения и здоровое питание - это хорошие способы сокращения проявлений и предотвращения этой болезни. Ранее эксперты рассказали, что стенокардию лечат неправильно и это может быть опасно для здоровья.