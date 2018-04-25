Врачи: 5 привычек губят сердце сильнее всего

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Медики рассказали, от каких привычек нужно отказаться ради сохранения сердечного здоровья. Заболевания сердца и сосудов возглавляют рейтинг болезней, которые укорачивают жизнь населения планеты.Эксперты поделились рекомендациями, следование которым позволяет не попасть в эту смертоносную статистику. Кардиологи назвали пять привычек, которые существеннее всего ослабляют сердце. Таковыми оказались:Малоподвижность. Ничто так не способствует застою кровотока как длительная неподвижность, говорят врачи. Вялое кровообращение не только никак не тонизирует сердце, но еще и помогает скапливаться жиру, что также негативно влияет на сердечную мышцу.Обидчивость. Зацикленность на негативных эмоциях повышает уровень стрессовых гормонов в крови, которые изнуряют миокард как повышенные нагрузки.Храп. Крайне легкомысленно и опасно никак не бороться с храпом, отмечают кардиологи. Сильный храп нередко сопровождается остановкой дыхания во сне, - данное нарушение провоцирует проблемы с артериальным давлением.Сигареты и алкоголь. Никотин и алкоголь – это настоящие яды. Поэтому нет ничего удивительного в том, что они отравляют кровеносную систему.Нелюбовь к растительной пище. Чтобы сердце оставалось долго здоровым, необходимо регулярное, то есть ежедневное употребление 300-400 граммов растительных продуктов – овощей, фруктов, круп, зелени. В этом случае риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается почти на 50%, что подтверждают результаты научных исследований. Недостаток растительной пищи как правило означает, что человек потребляет много калорийной, жирной или сладкой.