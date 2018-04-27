Средства интимной гигиены повышают риск инфекций

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Канадские ученые из Университета Гвельфа утверждают, что использование средств интимной гигиены повышает вероятность развития генитальных инфекций почти в 20 раз.К таким выводам исследователи пришли по результатам онлайн-опроса 1435 женщин, многие из которых пользовались различными продуктами для интимного здоровья. Женщин спрашивали, использовали ли они в течение трех последних месяцев продукты, предназначенные для гигиены вагинальной области, ученых также интересовало интимное здоровье участниц опроса.Согласно полученным данным, вагинальные дезинфицирующие гели повышают вероятность развития бактериальной инфекции в области половых органов почти в 20 раз, а риск развития кандидоза (молочницы), вызываемого дрожжевыми грибками — в 8 раз.Моющие средства для интимной гигиены повышают вероятность бактериальной инфекции в 3,5 раза, а кандидоза — в 2,5 раза.Наконец, влагалищные дезинфицирующие салфетки удваивают риск заболевания инфекциями мочевых путей, а различные увлажняющие крема и смазки повышают уязвимость женского организма перед молочницей в 2,5 раза.Ученые объясняют, что все эти продукты препятствуют размножению и росту бактерий, являющихся частью здоровой влагалищной микрофлоры. Эти бактерии защищают организм женщины от вторжения патогенных микроорганизмов и чрезмерной активности условно-патогенных микробов. Использование средств для интимной гигиены приводит к дисбалансу «хороших» и «плохих» бактерий во влагалище, что чревато снижением фертильности и повышенным риском заражения инфекциями, передаваемыми половым путем.