Найден самый «вкусный» способ избежать инсульта

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Ученые утверждают, что органы сосудистой системы человека защищает регулярное употребление небольшой порции сыра.«Съедая немного сыра, мы существенно снижаем свой риск развития инсульта и заболеваний сердца», - заявили китайские исследователи из Университета Сучжоу.В пользу их вывода говорят данные проверки ряда исследований, в которых проверялось здоровье в общей сложности 200 тысяч взрослых человек.Исследования, о которых идет речь, проводились американскими и европейскими учеными. Китайские специалисты провели мета-анализ 15 научных проектов своих зарубежных коллег. Они обнаружили, что люди, которые ежедневно съедали кусочек сыра, имели на 14% более низкий риск развития ишемической болезни сердца и на 10% более низкий риск инсульта в сравнении с теми, кто не ел сыр.Ученые считают полезной ежедневную порцию сыра в 40 граммов.«Сыр повышает уровень «хорошего» холестерина и защищает от засорения артерии, а также помогает благодаря калию в своем составе лучше усваивать насыщенные жиры», - объяснили медики пользу сыра для здоровья.