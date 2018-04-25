Сало с алкоголем могут улучшать здоровье

Хотя сало и является крайне жирным продуктом, ученые совершенно не возражают против его употребления.Сотрудники Мюнхенского университета установили, что употребление сала в сочетании с алкоголем может принести определенную пользу организму. При этом ученые отмечают, что само сало нужно есть небольшими порциями в сочетании с продуктами, которые помогают его более активному усвоению организмом. По их мнению, в ежедневный рацион можно без опасений за здоровье включить 20-30 граммов сала, употребляемых вместе с ржаным хлебом из муки грубого помола.Что касается сочетания сала с крепким алкоголем, то специалисты отметили: сало при такой выпивке полезно тем, что окутывает желудок и замедляет всасывание высокоградусного напитка в кровь. Спиртное же ускоряет переваривание жира.Но ученые рекомендуют не употреблять более 70 граммов алкоголя. В сочетании с таким количеством спиртного рекомендуемая выше норма сала, по утверждению специалистов, усвоится организмом с максимальной пользой без перегрузок для печени.Напомним, что сало содержит в своем составе селен, а также полезнейшие арахидоновую и олеиновую жирные кислоты и по своему воздействию на организм сопоставимо с мощным антиоксидантом.