Ученые подсказали, чем питаться, чтобы жить до ста лет

Правила здорового рациона совершенно не сложные.Еда занимает одну из важнейших ниш в жизни человека. Если питание правильное и сбалансированное, то он будет максимально здоров, а это значит, что у него есть реальная возможность пожить дольше.Диетологи вместе с учеными давно изучают вопрос о том, как увеличить продолжительность жизни с помощью еды. И в результате многочисленных исследований они пришли к выводу, что эти продукты значительно улучшают здоровье человека, тем самым повышают его шансы на длительное существование в полном здравии и уме:Козье молоко, красное вино, овечий сыр, помидоры и бобовые. Этими продуктами регулярно питаются жители Сардинии, где средняя продолжительность жизни колеблется в районе ста лет.Орехи, зерновые, фрукты и овощи, бобовые, лосось, авокадо, соевое молоко. Перечень этих продуктов входит в меню жителей Южной Калифорнии, где практически все живут не менее 90 лет.Капуста, патиссоны, бобовые, чеснок, корень имбиря, рис, тыква и очень редко - молочные и мясные продукты. На Коста-Рике питаются в основном этими продуктами, потому и живут долго.Средиземноморская диета, включающая в себя дары природы и моря. Эту диету ученые называют панацеей от множества недугов. Так питаются жители одного из греческих островов, где продолжительность жизни высокая.Разнообразьте свое питание, включив вышеперечисленные продукты, чтобы улучшить качество здоровья и дожить до глубокой старости, не жалуясь на хронические заболевания сердца, сосудов, суставов, а также органов ЖКТ.