Названы продукты, помогающие при вздутии живота

Эти продукты помогут устранить неприятные ощущения от вздутия живота.

Вздутие живота появляется после переедания или скопления в кишечнике газов. Этот симптом нарушения пищеварения может сопровождаться не только неприятными ощущениями в животе, но еще и болью или спазмами.

Предупредить вздутие живота возможно, если питаться сбалансировано не менее пяти раз в день маленькими порциями. Но в случае, когда этот симптом уже появился, то помочь его устранить могут следующие продукты:

Льняное семя - обогащено клетчаткой, очищающей кишечник от избыточных накоплений.

Ягоды, например, черника или вишня - они обладают противовоспалительными свойствами, поэтому будет уместно использовать их против вздутия живота.

Банан - если причина вздутия живота таится в накоплении лишней жидкости, то помочь с ним справиться поможет этот сладкий фрукт.

Зеленый чай - обладает мощным мочегонным свойством, за счет чего очищает организм и кишечник в том числе.

Карри - снимает воспаление в кишечнике и заодно налаживает его работу.

Авокадо - обогащен полезными жирными кислотами Омега-3, восстанавливающими микрофлору кишечника.

Очень важно медленно принимать пищу и тщательно пережевывать каждый кусочек, потому что большие куски еды, попадающие в пищеварительный тракт, а также заглатывание воздуха при употреблении продуктов "на ходу", как раз и приводят к вздутию живота.
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