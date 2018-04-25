Эти пять мер профилактики инсульта считаются самыми эффективными

Медики напомнили о том, как избежать инсульта.Сердечно-сосудистые заболевания возглавляют рейтинг болезней, значительно сокращающих продолжительность жизни населения нашей планеты.Инсульт является наиболее распространенным сосудистым недугом, который с годами только молодеет. Если раньше с ним сталкивались исключительно пожилые люди, то теперь растет число и более молодых больных. Нередки случаи инсультов и в детском, подростковом и среднем возрасте.Как и любое другое тяжелое заболевание, инсульт лучше предупредить, нежели потом после него восстановиться.Медики напомнили о самых эффективных мерах профилактики инсульта:Исключить вредные привычки. Курение и употребление алкоголя сильно вредит сосудам, от чего они теряют свою эластичность. Плохой кровоток провоцирует острую нехватку кислорода в мозге и организме человека, а инсульт - это и есть нарушение мозгового кровообращения, так что в целях профилактики нужно сократить потребление спиртных напитков до минимума и бросить курить.Быть физически активным в течение всей своей жизни. Движение тренирует сердечную мышцу, за счет этого улучшается кровообращение и очищаются сосуды. В день нужно преодолевать хотя бы расстояние в 5-7 км умеренным шагом, но и регулярные тренировки не будут лишними.Здоровое питание. Жаренные и копченые блюда, а также жирное мясо и фаст-фуд забивают сосуды вредным холестерином, провоцируя образование холестериновых бляшек. Опять же, это серьезно вредит сосудистой системе, что в итоге может вылиться в инсульт.Соблюдение режима дня. Полноценный сон и отдых играют ключевую роль в состоянии здоровья человека. Регулярный недосып и отсутствие релакса ведут к нарушениям в организме и могут стать причиной серьезных заболеваний, в том числе и инсульта. Отдыхайте и спите не менее 7 часов каждую ночь.Устранение стрессов. Нервное перенапряжение чревато последствиями в плане ухудшения здоровья и повышения риска инсультов, инфарктов и других тяжелых заболеваний. Поэтому врачи советуют держать эмоции под контролем, меньше нервничать и больше улыбаться, радоваться жизни. Если сегодня все плохо, то завтра обязательно будет хорошо. Ведь после сильного дождя всегда появляется радуга.Берегите свое здоровье смолоду, ведите здоровый образ жизни и никакие недуги вам не будут угрожать.