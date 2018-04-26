Добавки рыбьего жира могут защитить мозг от хронического стресса

Новые исследования ученых из Университета Джона Хопкинса показывают, что добавки рыбьего жира могут помочь защитить мозг от хронического стресса.В ходе испытаний специалисты изучили, как добавки рыбьего жира предотвращают развитие посттравматического стрессового расстройства у 172 спасателей, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофического землетрясения в Японии в 2011 году, в результате которого погибло около 16000 человек. Было установлено, что жирные кислоты Омега-3, содержащиеся в таких добавках, помогают восстановить повреждение головного мозга, вызванное травматическими событиями. Эксперты также предположили, что добавки могут защитить мозг от негативных последствий хронического стресса.Согласно полученным данным, женщины-спасатели, которые принимали стандартную дозу рыбьего жира, имели значительно меньше баллов в тесте, который широко используется для оценки симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). На мужчин добавки рыбьего жира никакого существенного влияния не оказали. Авторы пришли к выводу, что, хотя рыбий жир может помочь лечить ПТСР у женщин, необходимы дополнительные исследования для определения его эффективности среди населения в целом. По словам медиков, полученные результаты также могут быть полезны для устранения каждодневного стресса, который, как и хронический, может привести к различным неблагоприятным последствиям для здоровья.На протяжении десятилетий добавки рыбьего жира использовались для улучшения здоровья мозга и предотвращения таких состояний, как рассеянный склероз и детская аллергия. Новые данные также свидетельствуют о том, что такие добавки могут быть эффективны при лечении хронических симптомов стресса. Постоянный стресс, как известно, приводит к непрерывной активации нервной системы, вызывая износ организма с течением времени, при этом многие симптомы стресса сходны с симптомами ПТСР.