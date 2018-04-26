Добавки рыбьего жира могут защитить мозг от хронического стресса
В ходе испытаний специалисты изучили, как добавки рыбьего жира предотвращают развитие посттравматического стрессового расстройства у 172 спасателей, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофического землетрясения в Японии в 2011 году, в результате которого погибло около 16000 человек. Было установлено, что жирные кислоты Омега-3, содержащиеся в таких добавках, помогают восстановить повреждение головного мозга, вызванное травматическими событиями. Эксперты также предположили, что добавки могут защитить мозг от негативных последствий хронического стресса.
Согласно полученным данным, женщины-спасатели, которые принимали стандартную дозу рыбьего жира, имели значительно меньше баллов в тесте, который широко используется для оценки симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). На мужчин добавки рыбьего жира никакого существенного влияния не оказали. Авторы пришли к выводу, что, хотя рыбий жир может помочь лечить ПТСР у женщин, необходимы дополнительные исследования для определения его эффективности среди населения в целом. По словам медиков, полученные результаты также могут быть полезны для устранения каждодневного стресса, который, как и хронический, может привести к различным неблагоприятным последствиям для здоровья.
На протяжении десятилетий добавки рыбьего жира использовались для улучшения здоровья мозга и предотвращения таких состояний, как рассеянный склероз и детская аллергия. Новые данные также свидетельствуют о том, что такие добавки могут быть эффективны при лечении хронических симптомов стресса. Постоянный стресс, как известно, приводит к непрерывной активации нервной системы, вызывая износ организма с течением времени, при этом многие симптомы стресса сходны с симптомами ПТСР.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил penal в категорию Психиатрия
Добавить комментарий