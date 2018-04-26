Употребление кофе во время беременности может привести к увеличению веса у детей

Исследование ученых из Университета Бристоял показало, что женщины, которые выпивают всего по две чашки кофе в день во время беременности, рискуют тем, что их дети в дальнейшем будут иметь избыточный вес. Согласно полученным данным, младенцы, подвергающиеся умеренному или высокому уровню воздействия кофеина в утробе матери, имеют больше шансов на накопление лишних килограммов. При этом медики утверждают, что беременные женщины могут безопасно употреблять до двух чашек кофе в день.В ходе испытаний эксперты рассмотрели связь между употреблением кофеина во время беременности и весом детей в возрасте до 8 лет. Изучая более 50000 семей в Норвегии в период между 2002 и 2008 годами, специалисты измеряли ежедневное потребление будущими матерями кофеина, содержащегося в шоколаде, чае, кофе и других безалкогольных напитках. Более 25% участниц употребляли кофеин в умеренном количестве (до двух чашек кофе в день), тогда как 7% потребляли кофеин больше нормы (до трех чашек кофе в день), а 3% считались заядлыми потребителями кофеина (три или более чашек кофе в день). Лишь 50% будущих матерей потребляли низкое количество кофеина, эквивалентное половине чашки кофе.Вес и рост детей затем измерялись в возрасте 3, 6, 12 и 18 месяцев, а затем через два года каждый год до 8 лет. Исследователи обнаружили, что дети, чьи матери употребляли умеренное количество кофеина во время беременности, были на 15% более тяжелыми, чем дети матерей, которые избегали кофеина. Эта корреляция выросла до 30% среди детей матерей с высоким потреблением кофеина и до 66% среди детей матерей с очень высоким потреблением кофеина.