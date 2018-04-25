Неправильное питание способствует прогрессированию артрита

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Нездоровая пища может усугублять прогрессирование артрита и боль в суставах, предупреждают ученые из Медицинского центра Университета Рочестера. Проведенное исследование показывает, что бактерии в кишечнике, по-видимому, являются движущей силой воспаления, которое приводит к болезненному износу костей у людей с избыточным весом.Артрит долгое время считается следствием чрезмерного стресса, оказываемого на суставы лишними килограммами, и медики полагают, что потеря веса может предотвратить это состояние. Тем не менее, новые данные указывают на то, что правильный баланс кишечных бактерий позволяет устранить симптомы артрита, даже если вес остается прежним. Такие выводы были сделаны в ходе испытаний на мышах.Специалисты кормили мышей продуктами с высоким содержанием жиров, чтобы имитировать традиционный западный рацион питания. Уже через 12 недель такого питания у грызунов развились ожирение и диабет, при этом процентное содержание жира в организме почти удвоилось по сравнению с мышами, которые соблюдали низкокалорийную диету. По словам исследователей, грызуны, питавшиеся нездоровой пищей, имели повышенные уровни воспаления в организме и практически полностью потеряли полезные пробиотические бактерии. Изменения в микробиоме кишечника у мышей также способствовали прогрессированию воспаления в суставах, усугубляя симптомы артрита. Было установлено, что по сравнению с животными из контрольной группы артрит развивался гораздо быстрее у мышей с ожирением, которые имели в своем рационе вредные продукты.В дальнейшем ученые обнаружили, что негативный эффект влияния ожирения на кишечные бактерии, уровень воспаления и артрит был полностью отменен, когда нездоровый рацион питания тучных мышей был дополнен пребиотиком, называемым олигофруктозой.