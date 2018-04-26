Три стакана сока в день вдвое повышают риск болезни сердца

Пристрастие к свежим сокам может плохо сказаться на здоровье вашего сердца – к таким выводам пришли исследователи из Университета Эмори (Атланта, США). Результаты исследования, в котором приняли участие более 18 тысяч взрослых людей, продемонстрировали: три стакана сока в день повышают риск развития заболеваний сердца на 150%. Причем особой опасности подвергаются люди старше 45 летАвторы исследования уверены, что главная причина такого негативного влияния – сахар, содержащийся в сладких напитках и соках. Причем еда такого же уровня сладости наносит организму намного меньший вред: с пищей мы получаем жиры или белки, которые значительно замедляют процесс пищеварения В случае же с соками или газировкой организм попадает под настоящее «сахарное наводнение», когда сахар мгновенно выбрасывается в кровь и негативно влияет на состояние сердца.Исследователи особенно подчеркнули, что вредными являются не только газированные сладкие напитки, но и соки вроде яблочного или апельсинового.