Три стакана сока в день вдвое повышают риск болезни сердца
Авторы исследования уверены, что главная причина такого негативного влияния – сахар, содержащийся в сладких напитках и соках. Причем еда такого же уровня сладости наносит организму намного меньший вред: с пищей мы получаем жиры или белки, которые значительно замедляют процесс пищеварения В случае же с соками или газировкой организм попадает под настоящее «сахарное наводнение», когда сахар мгновенно выбрасывается в кровь и негативно влияет на состояние сердца.
Исследователи особенно подчеркнули, что вредными являются не только газированные сладкие напитки, но и соки вроде яблочного или апельсинового.
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