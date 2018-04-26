Как пережить сезон аллергии? Несколько простых советов

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Когда после длинной зимы и неустойчивой погоды первых недель весны наконец приходят тепло и солнышко, хочется радоваться и проводить как можно больше времени на открытом воздухе. Но, к сожалению, для многих из нас это может быть не только не так приятно, но и опасно. От сезонной аллергии, связанной с цветением и пыльцой, каждый год страдают все больше людей. Врачи до сих пор не могут определить, что именно делает нас все более восприимчивыми к аллергенам – но они хотя бы могут подсказать, как облегчить жизнь в этот период.Отслеживайте количество пыльцыВ разные дни содержание пыльцы в воздухе может быть разным. Главным образом это зависит от погоды и уровня влажности: так, в пасмурные и прохладные дни в воздухе меньше пыльцы, чем в теплые и солнечные. Наиболее благоприятное время – сразу после дождя, который сбивает пыльцу и очищает воздух.Следите за чистотойНет, речь не только о влажной уборке в вашем доме – частицы пыльцы могут оседать на вашей одежде, коже, обуви и волосах. Поэтому принимайте душ, придя с улицы, протирайте обувь влажной тряпкой (и не забывайте про подошвы), вытряхивайте одежду И, конечно, не стоит сушить одежду и белье на открытом воздухе в такие дни.Не забудьте про автомобильНе забывайте, что опасным может быть не только уличный воздух, но и тот, которым мы дышим в помещениях и автомобиле. Если вы отправляетесь в длительную поездку, лучше не открывайте окна. Также врачи рекомендуют по возможности оснастить ваше авто специальными фильтрами, которые помогут задержать пыльцу.