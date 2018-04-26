Как пережить сезон аллергии? Несколько простых советов
Отслеживайте количество пыльцы
В разные дни содержание пыльцы в воздухе может быть разным. Главным образом это зависит от погоды и уровня влажности: так, в пасмурные и прохладные дни в воздухе меньше пыльцы, чем в теплые и солнечные. Наиболее благоприятное время – сразу после дождя, который сбивает пыльцу и очищает воздух.
Следите за чистотой
Нет, речь не только о влажной уборке в вашем доме – частицы пыльцы могут оседать на вашей одежде, коже, обуви и волосах. Поэтому принимайте душ, придя с улицы, протирайте обувь влажной тряпкой (и не забывайте про подошвы), вытряхивайте одежду И, конечно, не стоит сушить одежду и белье на открытом воздухе в такие дни.
Не забудьте про автомобиль
Не забывайте, что опасным может быть не только уличный воздух, но и тот, которым мы дышим в помещениях и автомобиле. Если вы отправляетесь в длительную поездку, лучше не открывайте окна. Также врачи рекомендуют по возможности оснастить ваше авто специальными фильтрами, которые помогут задержать пыльцу.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил klava в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий