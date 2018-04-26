Нужна передышка? 5 способов успокоиться за несколько минут
Сосредоточится на дыхании
Очень простая и эффективная техника, которую советуют применять многие доктора, психотерапевты и психологи в стрессовых ситуациях.
Как это сделать
Установите таймер на три минуты.
Сфокусируйтесь на своем дыхании.
Сделайте глубокий вдох через нос и считайте до пяти.
Задержите дыхание и снова считайте до пяти.
Выдыхайте, считая до пяти.
Дышите в течение трех минут, обращая внимание на то, как ваше дыхание постепенно становится глубже.
Если вы не только нервничаете, но и чувствуете усталость, это упражнение полезно делать во время прогулки.
Через несколько минут снизится уровень кортизола в крови, нормализуется кровяное давление и частота сердечных сокращений.
Убрать телефон
Постоянная проверка текстовых сообщений, соцсетей и электронной почты повышают уровень стресса. Поэтому очень полезно время от времени устраивать полноценный перерыв. Отключить телефон, не пользоваться интернетом и подумать о себе и своих ощущениях. При этом нужно закрыть глаза, дышать медленно и думать о чем-то приятном и вдохновляющем.
Когда человек мысленно обращается к людям или вещам, которым он благодарен в жизни, он становится счастливее.
Использовать приложения о медитации
Сейчас есть много бесплатных приложений, который научат вас ежедневно медитировать и расслабляться буквально за 5 минут. В них можно найти сотни вариантов медитаций, которые помогут справляться с любыми эмоциями, снять беспокойство и облегчить депрессивные состояния.
Старайтесь, чтобы такие 5-ти минутные сессии стали ежедневным ритуалом. Чем чаще вы будете практиковать медитацию в спокойном состоянии, тем проще вам будет достичь расслабления и сконцентрироваться в сложные минуты жизни. Мозг постепенно привыкнет, как привыкают мышцы тела к физическим нагрузкам.
слушать музыку
На Западе проведено немало исследований, которые подтверждают положительное влияние музыкальной терапии на организм человека.
Слуховая функция коры головного мозга тесно взаимодействует с другими его областями, которые связаны с нашей двигательной системой, центрами мотивации и регулирования эмоций. Фактически, исследования доказывают, что музыка помогает большинству людей справляться со стрессами, легкой депрессией и беспокойством.
Создайте в своем смартфоне плейлист своих любимых мелодий, которые поднимают ваше настроение, и включайте их, когда станет не по себе.
выпить чашку чая
Налейте горячую чашку чая желательно без кофеина (хорошо подойдет ромашковый чай или травяные сборы) и проведите несколько минут, сосредоточившись на его аромате, температуре и вкусе. Только ни в коем случае не держите при этом в руках свой телефон, пролистывая ленты соцсетей. Уберите его подальше в сумку и просто смотрите по сторонам.
Это поможет вам настроиться на позитивные мысли и успокоится.
выйти на улицу на несколько минут
Если вы чувствуете себя слишком напряженным, один из самых эффективных способов – это прогуляться. Многие делают это инстинктивно, когда, например, выскакивают из дома, поругавшись с кем-то из близких. Свежий воздух, деревья, природа восстанавливают нервную систему, а также помогают сосредоточиться, если нужно срочно выполнять какую-то важную задачу.
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