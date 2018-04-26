Нужна передышка? 5 способов успокоиться за несколько минут

Со сложными ситуациями так или иначе мы будем сталкиваться всю жизнь. Но это не значить, что они должны выбивать нас из колеи. Предлагаем самые простые способы борьбы со стрессом, которые можно выполнять где угодно.Сосредоточится на дыханииОчень простая и эффективная техника, которую советуют применять многие доктора, психотерапевты и психологи в стрессовых ситуациях.Как это сделатьУстановите таймер на три минуты.Сфокусируйтесь на своем дыхании.Сделайте глубокий вдох через нос и считайте до пяти.Задержите дыхание и снова считайте до пяти.Выдыхайте, считая до пяти.Дышите в течение трех минут, обращая внимание на то, как ваше дыхание постепенно становится глубже.Если вы не только нервничаете, но и чувствуете усталость, это упражнение полезно делать во время прогулки.Через несколько минут снизится уровень кортизола в крови, нормализуется кровяное давление и частота сердечных сокращений.Убрать телефонПостоянная проверка текстовых сообщений, соцсетей и электронной почты повышают уровень стресса. Поэтому очень полезно время от времени устраивать полноценный перерыв. Отключить телефон, не пользоваться интернетом и подумать о себе и своих ощущениях. При этом нужно закрыть глаза, дышать медленно и думать о чем-то приятном и вдохновляющем.Когда человек мысленно обращается к людям или вещам, которым он благодарен в жизни, он становится счастливее.Использовать приложения о медитацииСейчас есть много бесплатных приложений, который научат вас ежедневно медитировать и расслабляться буквально за 5 минут. В них можно найти сотни вариантов медитаций, которые помогут справляться с любыми эмоциями, снять беспокойство и облегчить депрессивные состояния.Старайтесь, чтобы такие 5-ти минутные сессии стали ежедневным ритуалом. Чем чаще вы будете практиковать медитацию в спокойном состоянии, тем проще вам будет достичь расслабления и сконцентрироваться в сложные минуты жизни. Мозг постепенно привыкнет, как привыкают мышцы тела к физическим нагрузкам.слушать музыкуНа Западе проведено немало исследований, которые подтверждают положительное влияние музыкальной терапии на организм человека.Слуховая функция коры головного мозга тесно взаимодействует с другими его областями, которые связаны с нашей двигательной системой, центрами мотивации и регулирования эмоций. Фактически, исследования доказывают, что музыка помогает большинству людей справляться со стрессами, легкой депрессией и беспокойством.Создайте в своем смартфоне плейлист своих любимых мелодий, которые поднимают ваше настроение, и включайте их, когда станет не по себе.выпить чашку чаяНалейте горячую чашку чая желательно без кофеина (хорошо подойдет ромашковый чай или травяные сборы) и проведите несколько минут, сосредоточившись на его аромате, температуре и вкусе. Только ни в коем случае не держите при этом в руках свой телефон, пролистывая ленты соцсетей. Уберите его подальше в сумку и просто смотрите по сторонам.Это поможет вам настроиться на позитивные мысли и успокоится.выйти на улицу на несколько минутЕсли вы чувствуете себя слишком напряженным, один из самых эффективных способов – это прогуляться. Многие делают это инстинктивно, когда, например, выскакивают из дома, поругавшись с кем-то из близких. Свежий воздух, деревья, природа восстанавливают нервную систему, а также помогают сосредоточиться, если нужно срочно выполнять какую-то важную задачу.