Медики запретили беременным пить кофе

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Женщины, которые хотят здоровых детей, должны отказаться от кофе насовсем.Ученые из Бристольского университета в Великобритании обнаружили, что беременным женщинам стоит на девять месяцев совсем отказаться от употребление кофейных напитков, если хотят иметь стройных и здоровых детей.Ранее ученые из Норвегии заявляли, что беременным женщинам можно пить в день до двух чашек кофе и это никаким образом не отразиться на здоровье ребенка. Однако с этим утверждением готовы поспорить британские ученые, которые выяснили, что кофе провоцирует ожирение у малышей. Автор исследования Жан Голдинг утверждает, что существует связь между потреблением кофеина во время беременности и весом детей в возрасте до восьми лет.Ученые в эксперименте поделили женщин на три группы. В первой – женщины не пили кофе на протяжении всей беременности. Вторая группа включала женщин, которые пили две чашки коже в день, а в третьей группе – женщины пили больше трех чашек кофе в день. В результате, дети женщин из второй группы были на 15% тяжелее тех малышей, матери которых совсем не пили кофеин. Малыши третьей группы весили от 30% до 66% больше детей из первой группы.