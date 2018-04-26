Учеными развенчаны десять мифов о женском здоровье

Женщинам нужно взять на заметку эту информацию от специалистов.В обществе витает слишком много ложных убеждений о женском здоровье и не только.Мифы о здоровье женской половой системы, в которые нельзя верить:1. Каждая последующая беременность проходит также, как и первая. Это не правда. Можно спросить любую многодетную мать, которая заверит вас в том, что 1, 2, 3 и другие беременности сильно отличались друг от друга, впрочем, как и роды.2. От боли во время критических дней помогают только таблетки. Если женщине важно быть здоровой, а боли во время менструации - признак какого-то нарушения, то она обратится к врачу, пройдет обследование и курс лечения, в результате сможет совсем избавиться от болезненных ощущений.3. Противозачаточные таблетки дают гарантию того, что вы не забеременеете. В действительности, 100%-й гарантии ни один производитель подобных контрацептивов вам не даст. Бывает, что нежеланная беременность наступает, несмотря на регулярный прием противозачаточных препаратов.4. Плохая гигиена - риск подхватить инфекцию половых органов. Это так, но и чрезмерная гигиена может стать причиной нарушения pH, из-за чего образуется благоприятная среда для патогенных бактерий.5. Тампонами можно пользоваться и ночью. Это только в том случае, если вы будете спать 3 часа и не более того, производители неоднократно напоминали о том, что тампоны не предназначены для длительного использования в течение 8 и более часов. Дело может закончиться синдромом токсического шока и летальным исходом.6. Загар в молодости безопасен, а в зрелом возрасте, наоборот. Медики убеждены, что чрезмерное пребывание под ультрафиолетовыми лучами одинаково вредно, как для молодых дам, так и для пожилых.7. Болезненные менструации прекратятся сразу после рождения первого ребенка. Статистика говорит о том, что только в единичных случаях это убеждение работает.8. Противозачаточные средства абсолютно безвредны. В действительности, принимая их без рекомендации врача или же длительный период, женщина рискует прибавить в весе, нарушить менструальный цикл, заполучить головные боли и не только.9. Во время ПМС или менструации женщина становится монстром. Это явление имеет место быть, но далеко не в 100% случаев. Многие представительницы прекрасного пола чувствуют себя хорошо и спокойно в период критических дней и перед ними.10. Выкидыши происходят крайне редко. На самом деле, беременность может прерваться в любой момент и по статистике около 17% женщин сталкиваются с этим.