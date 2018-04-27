Татуаж скрывает недостатки внешности и экономит деньги

Каждая женщина хочет всегда выглядеть молодо и привлекательно. И это неудивительно, ведь женщины любят, когда на них обращают внимание представители противоположного пола. Женщины регулярно посещают салоны красоты, обновляют гардероб, а также наносят макияж. Но, к большому сожалению, у современной женщины не хватает времени на то, чтобы ухаживать за собой. Поэтому, если вы хотите сэкономить немного времени, то можете сделать себе татуаж.Стоит отметить, что в последнее время татуаж стал очень популярным, поэтому эта процедура является достаточно прибыльной. Если вы хотите посвятить себя проведению косметологических процедур, то можете записаться на мастер класс по татуажу. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах нанесения татуажа.Прежде всего следует разобраться с тем, какие бывают виды татуажа. Специалисты выделяют три вида татуажа — в зависимости от зоны воздействия. Так, выделяют татуаж глаз, бровей и губ.Татуаж глаз заключается в прорисовке контура век. Цвет татуажа каждый клиент выбирает самостоятельно, предварительно посоветовавшись с мастером.Татуаж бровей заключается во введении краски на небольшую глубину в эпидермис по линии бровей. В этом случае оттенок подбирают в тон природного цвета бровей.При помощи татуажа можно скорректировать форму губ, а также добавить им визуальный объём.Процедура заключается во введении краски при помощи специального инструментария. Сначала мастер наносит эскиз, затем проводится местная анестезия. Только после этого мастер начинает вводить краску. Продолжительность процедуры колеблется от тридцати минут до трёх часов. Всё зависит от сложности рисунка и пожеланий клиента.ПреимуществаПри помощи татуажа можно сэкономить большое количество времени на нанесение макияжа по утрам.Татуаж позволяет сохранить привлекательный вид в тех ситуациях, когда обычный макияж с этим не справляется. Например, если женщина попадает под дождь или занимается в спортзале. Также татуаж позволяет прилично сэкономить на декоративной косметике.При помощи перманентного макияжа можно скрыть некоторые недостатки внешности. Например, рубцы, небольшое количество волосков в области бровей и т. д.Некоторые женщины всю жизнь хотели, чтобы у них на лице, на определённом месте, была родинка. Эту родинку можно с лёгкостью нарисовать при помощи перманентного макияжа.