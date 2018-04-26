Использование Парацетамола во время беременности повышает риск развития у детей СДВГ и аутизма

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Беременные женщины, принимающие Парацетамол, до 30% чаще имеют детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), показывают новые исследования ученых из Еврейского университета в Иерусалиме. Кроме того, использование болеутоляющего препарата также повышает риск развития аутизма у детей до 20%. Хотя неясно, как Парацетамол вызывает СДВГ или аутизм, ранее данное средство было связано с проблемами в сфере коммуникаций и уменьшением уровня интеллекта среди детей, чьи матери принимали лекарство во время беременности.Парацетамол является активным ингредиентом в большом количестве лекарств и представляет собой одно из самых популярных обезболивающих средств для беременных женщин. Согласно статистике, Парацетамол принимают около 65% представительниц слабого пола, находящихся в ожидании ребенка.В ходе испытаний исследователи проанализировали 132738 матерей и их детей в возрасте от 3 до 11 лет. «Полученные результаты свидетельствуют о связи между длительным употреблением Парацетамола и увеличением риска развития аутизма или синдрома дефицита внимания и гиперактивности среди детей», – говорит доктор Илан Маток. По словам экспертов, использование Парацетамола во время беременности задерживает развитие речи у детей. Учитывая распространенность пренатального использования Парацетамола и важность развития речи, беременные женщины должны ограничить использование этого анальгетика во время беременности, отмечают медики.