Использование Парацетамола во время беременности повышает риск развития у детей СДВГ и аутизма
Парацетамол является активным ингредиентом в большом количестве лекарств и представляет собой одно из самых популярных обезболивающих средств для беременных женщин. Согласно статистике, Парацетамол принимают около 65% представительниц слабого пола, находящихся в ожидании ребенка.
В ходе испытаний исследователи проанализировали 132738 матерей и их детей в возрасте от 3 до 11 лет. «Полученные результаты свидетельствуют о связи между длительным употреблением Парацетамола и увеличением риска развития аутизма или синдрома дефицита внимания и гиперактивности среди детей», – говорит доктор Илан Маток. По словам экспертов, использование Парацетамола во время беременности задерживает развитие речи у детей. Учитывая распространенность пренатального использования Парацетамола и важность развития речи, беременные женщины должны ограничить использование этого анальгетика во время беременности, отмечают медики.
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