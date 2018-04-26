Употребление спиртных напитков может привести к заболеванию десен и раку полости рта

Употребление всего одного алкогольного напитка в день повышает риск развития заболевания десен, рака ротовой полости и сердечной болезни, показывают новые исследования ученых из Нью-Йоркского университета.В то время как множество последних данных указывают на то, что умеренное употребление алкоголя может иметь некоторые преимущества для здоровья, последняя работа указывает на то, что люди, употребляющие один или несколько алкогольных напитков ежедневно, имеют избыток вредных бактерий в полости рта. Кроме того, любители выпить также страдают от нехватки полезных бактерий, предназначенных для борьбы с вредными патогенами.Эксперты изучили более 1000 человек в возрасте от 55 до 87 лет. Все участники сдали образцы слюны для анализа и предоставили информацию об употреблении алкоголя. 70 человек оказались непьющими, 614 человек – умеренно пьющими, 160 человек – сильно выпивающими. Полученные результаты показали, что пьющие люди имели более высокий уровень потенциально опасных бактерий, таких как Actinomyces и Neisseria, и меньше лактобактерий, которые предотвращают развитие различных заболеваний. По словам медиков, такой дисбаланс бактерий полости рта может стать причиной развития серьезных заболеваний, включая заболевание десен, рак полости рта и даже болезнь сердца.Одно из возможных объяснений такого эффекта может заключаться в том, что кислоты, присутствующие в алкогольных напитках, создают благоприятную среду для размножения определенных бактерий. Еще одной причиной может быть накопление вредных побочных продуктов в результате распада алкоголя, включая химические вещества, называемые ацетальдегидами.В дальнейшем исследовательская группа намерена изучить биологические механизмы, с помощью которых алкоголь влияет на микробиом в полости рта.