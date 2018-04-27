Открыт способ сделать иммунитет крепче за три дня

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Метод, представленный исследователями из Университета Южной Калифорнии, позволяет «перезагрузить» организм, - но требует от человека дисциплинированности. В частности, ученые обнаружили, что укрепить иммунитет за короткий срок эффективно помогает урезание калорий дневного рациона.«Кратковременное голодание полезно для организма: отказ от пищи на непродолжительное время активизирует процесс избавления от поврежденных клеток», - заявили научные специалисты.Ученые наблюдали за группой добровольцев в течение полугода. Медиков интересовало, какое влияние на организм людей оказывают голодания от 2 до 4 дней. В результате они пришли к выводу о том, что наиболее эффективным в плане улучшения здоровья может стать отказ от пищи на три дня. Было установлено, что на фоне восстановления питания после трехдневной «голодной паузы», стволовые клетки «перезапускают» иммунную систему за счет активизации выработки новых лейкоцитов – клеток крови, ответственных за обнаружение и уничтожение проникающих в организм болезнетворных веществ.