Названа страшная опасность газировки

Искусственные сахарозаменители без калорий оказались не менее вредны для организма, чем обычный сахар. Такой вывод сделали специалисты из Университета Маркетта (США).Подсластители вроде аспартама могут привести к диабету и ожирению, а также вызвать другие проблемы со здоровьем. Доктор Брайан Хоффман отметил, что опасность представляют газированные напитки с искусственными заменителями сахара."Мы увидели, что замещение сахара ведет к негативным изменениям в метаболизме. Если вы будете регулярно употреблять эти вещества, риск развития болезней будет повышаться", – приводит слова ученого The Daily Mail.Кроме того, специалисты проверили гипотезу, выдвинутую предыдущими исследованиями о том, что бескалорийные сахарозаменители портят сосуды и увеличивают риск инсульта и деменции. Эксперименты на мышах показали, что сахарозаменитель ацесульфам калия накапливается в крови в высоких концентрациях. Это вредит клеткам сосудов.Ранее американские ученые провели ряд экспериментов, чтобы оценить вред газировки. Оказалось, всеми любимые напитки приводят к преждевременному старению и даже смерти.Подобные исследования специалисты проводили не раз. Было установлено, что люди, которые увлекаются подслащенным питьем, чаще всего страдают ожирением, а также заболеваниями, связанными с избыточным весом. А уровень смертности от употребления сладких жидкостей сравнялся с тем же показателем у астмы.