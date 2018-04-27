Как избавиться от боли при мигрени?

Боли при мигрени — основное неприятное проявление этого заболевания. Их приступообразный характер может беспокоить человека с разной периодичностью (от нескольких раз в месяц до нескольких раз в год). Кроме того, люди страдающие от этой болезни, отмечают острую реакцию организма на свет и шум, а также рвоту и тошноту. Можно ли облегчить приступ мигрени в домашних условиях? Какие средства будут наиболее эффективны?Причины возникновения боли при мигрениМигрень — довольно распространенное неврологическое заболевание. Статистика говорит, что ей подвержен каждый десятый житель планеты (причем у женщин данная болезнь диагностируется в несколько раз чаще, чем у детей или мужчин). Заболевание обычно впервые проявляется в детстве или юношеском возрасте и часто носит наследственный характер.Внезапные боли при мигрени могут лишить человека трудоспособности, что ставит под сомнение его способность полноценно выполнять свои трудовые обязанности. Иногда такой диагноз является поводом для установления определенной группы инвалидности.Медики выделяют несколько основных разновидностей мигрени: с аурой и без нее. Аурой, в данном случае, принято считать совокупность ощущений, предвещающих начало приступа. К ним относят появление световых пятен перед глазами, частичную потерю зрения, потерю чувствительности.Причина болей при мигрени, как и самого заболевания, кроется в нарушениях работы отдельных участков головного мозга, отвечающих за передачу болевых импульсов и других ощущений.Спровоцировать приступ мигрени могут следующие факторы:наследственная предрасположенность;некоторые продукты питания (или алкоголь), а также нерегулярное питание или неправильный питьевой режим;недостаток (избыток) сна;тяжелый физический труд;длительные, изматывающие переезды, перелеты (особенно сопровождающиеся сменой часовых поясов);очень резкие запахи, яркие вспышки света;нервное истощение;отдельные фазы менструального цикла, прием оральных контрацептивов или заместительная гормональная терапия у женщин;нарушение кровообращения головного мозга из-за сужения (или неравномерного расширения) сосудов;нарушения в работе центральной нервной системы.Наиболее распространенные симптомы мигрениВсе имеющиеся симптомы проявляют себя во время приступа мигрени, который делится на несколько стадий развития. Следует отметить, что не все стадии могут проявляться в полной мере.ПродромТак называют первую фазу, предшествующую мигрени. Ее симптомами являются раздражительность, чувство подавленности и упадок сил, возникающие за несколько часов (дней) до появления головных болей. Некоторые люди, наоборот, отмечают всплеск активности и усиление аппетита перед началом приступа. Следует отметить, что продром возникает менее чем у половины больных.АураСледующей стадией развития приступа мигрени является аура, проявляющаяся примерно за полчаса до его начала (испытывают около трети пациентов). Она представляет собой отражение временных и безопасных процессов в головном мозге, которые связаны с механизмом развития заболевания. Для этой фазы характерно появление зрительных образов (в виде световых пятен, линий или вспышек), изменение чувствительности тела (ощущения онемения и покалывания, распространяющиеся от верхних конечностей к лицу), а также определенные нарушения речи.Головные боли при мигрениЭта фаза заболевания является самой тяжело переносимой для пациентов. Ее продолжительность может составлять от нескольких часов до нескольких дней. Головные боли при мигрени не только сильно выражены, но и обычно сопровождаются сопутствующими неприятными явлениями (тошнотой, рвотой, острой реакцией на громкие звуки и яркий свет). Большинство больных стараются переносить эту стадию в тихом и слабо освещенном помещении.Стадия разрешенияПосле головной боли следует стадия разрешения, во время которой может возникать чувство усталости, подавленности и раздражительности. Возникают проблемы с концентрацией внимания. Эти проявления заболевания могут сохраняться еще на протяжении суток после приступа.Профилактика приступов мигрени в домашних условияхОблегчить приступ мигрени можно с помощью простых и проверенных мер профилактики.Холодные компрессыХолодный компресс — эффективное средство облегчения головной боли во время мигрени. Во время приступа заболевания следует завернуть несколько кубиков льда в чистое, хлопчатобумажное полотенце и приложить ко лбу, вискам или шее на 10-15 минут. Следует напомнить, что прикладывать лед к коже в чистом виде запрещается во избежание ее обморожения.МассажЛегкий массаж области лба и висков кончиками пальцев также позволяет несколько уменьшить неприятные симптомы болезни. Он способен частично блокировать сигналы боли, посылаемые к головному мозгу, улучшать качество сна, а также стимулировать выработку серотонина, что облегчает болезненные ощущения.Употребление магнияМигрень может быть вызвана дефицитом магния в организме. Особенно те ее разновидности, которые связаны с гормональными изменениями и нарушениями менструального цикла у женщины. Если лечащим врачом будет установлен реальный недостаток этого минерального вещества в организме, то будет целесообразно ввести в рацион содержащие его продукты. К ним относят листовую зелень, орехи, бобовые, кисломолочные продукты, бананы и имбирь.Отказ от возможных продуктов-триггеровСуществует целый ряд продуктов, употребление которых может спровоцировать приступ мигрени: шоколад, твердые сыры, консервы, колбасы, мороженое, яйца, сухофрукты и искусственные подсластители. От них следует полностью отказаться или максимально ограничить потребление. Также настоятельно рекомендуется вести дневник питания, который позволит выявить индивидуальные продукты-триггеры.Регулярность приемов пищиЧтобы предотвратить развитие очередного приступа болезни следует регулярно и полноценно питаться. Доказано, что голодание на протяжении длительного периода времени способно вызвать изменения уровня сахара в крови и послужить причиной начала мигрени.