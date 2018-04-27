Жара делает людей глупыми и агрессивными

Польские ученые из Университета Познани утверждают, что летом при повышении температуры воздуха люди становятся более агрессивными, жестокими и в буквальном смысле слова «теряют разум». Виноват во всем гормон кортизол.В исследовании принимали участие женщины-медики. На протяжении пары дней зимой и летом они сдавали образцы слюны каждые 2 часа для определения уровня кортизола и маркеров воспаления. Они также заполняли анкету о своем образе жизни, режиме дня и физической активности.Оказалось, что уровень кортизола, отвечающего за стрессовую реакцию организма, летом выше, чем зимой. Ученые связывают его подъем с увеличением температуры воздуха и указывают, что гормон задействован во множестве реакций организма, в частности, в балансе глюкозы в крови, натрия и жидкости в теле.Исследователи отмечают, что эти выводы противоречат традиционной теории о негативном влиянии зимы на организм и расслабляющем действии летних температур. Но это объясняет раздражительность и нервозность людей, остро реагирующих на жару, а также подводит базу под так называемый «летний блюз» — сезонную перемену настроения. В последние несколько десятилетий, согласно данным наблюдений, летом растет число случаев агрессии, насилия и самоубийств. Вполне вероятно, что причиной тому — именно растущий на жаре уровень кортизола.