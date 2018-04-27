Как спастись от клещей на пробежке

Правило 1. Открытых участков тела должно быть меньше

Правило 2. Руки, лицо и одежду обрабатываем спреем

Правило 3. Бегайте по тропинкам, избегайте кустистых мест

Правило 4. Переносите тренировки на школьный стадион

Правило 5. После бега осматривайте себя и одежду

Что делать, если клещ уже укусил

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Около четырех тысяч пострадавших от укусов клещей россиян обратились в больницы к концу апреля, сообщил Роспотребнадзор. Кроме того, впервые очаг клещевого энцефалита выявили в Москве: клещей-переносчиков энцефалита нашли в Крылатском парке. Пока есть только случаи заражения животных, которые обитали на этой территории. Однако столичные власти уже рекомендовали жителями Крылатского быть осторожнее и сделать прививки от энцефалита.Как уберечься от клещей бегунам, которые тренируются в парке. Об этом «Советскому спорту» рассказал Дмитрий Аверьянов, легкоатлет и триатлонист.Что значит боль в боку во время бега. И где еще может болеть у бегунов«На пробежку нужно одеваться так, чтобы открытых участков кожи было как можно меньше, - говорит эксперт «Советского спорта». – В идеале открытыми должны остаться только лицо и ладони. Слабое место бегуна: лодыжка. Многие надевают на пробежку беговые леггинсы, которые как раз заканчиваются в этой области и короткие носки «под кроссовок». Область лодыжки оказывается «точкой входа» для клеща: через нее он может заползти под леггинсы и дальше куда угодно. Чтобы избежать этого лучше надевать длинный носок, не оставляя открытых пространств. На голову лучше надевать шапочку, особенно если у вас длинные волосы, в которых легко спрятаться клещу».«Перед пробежкой лучше обработать одежду специальным спреем против клещей. Это не даст 100% гарантии, что к вам не прицепится клещ, но существенно снизит эту вероятность. Если спрей позволяет, нанесите его также на руки и лицо. Избегайте попадания спрея в глаза!».«Клещи часто обитают в невысоких кустах, нередко – во влажных местах рядом с водоемами. Они, как утверждают медики, редко заползают на деревья и не могут оттуда «спрыгивать» на человека. Поэтому для бегуна очень важно избегать кустистых мест. Планировать тренировку нужно так, чтобы беговой маршрут пролегал по тропинкам, по возможности с минимальным количеством растительности. Не стоит углубляться в те места парков, где нет дорожек и есть заросшие места».«Весна – период особенной активности клещей. Поэтому, чтобы обезопасить себя, лучше вообще в это время перенести тренировки из лесопарка в другое место. Хороший вариант – школьные стадионы рядом с домом: это удобнее в плане доступности и безопаснее в плане атаки клещей. Я бы рекомендовал временно избегать пробежек в Крылатском парке столицы, где выявили очаг клещевого энцефалита. Подвергать себя лишней опасности не нужно: лучше бегать в городе или найти легкоатлетический манеж».«Клещу нужно некоторое время, чтобы впиться в кожу человека. Как правило, это время от получаса и более: клещи любят мягкие места – подмышки, внутреннюю поверхность бедер. Насекомому сначала нужно найти их. Это повышает шансы бегуна обнаружить паразита до того, как он успеет вас укусить.После пробежки обязательно осматривайте одежду и тело на предмет выявления клещей. Особое внимание уделите голове: в волосах насекомое трудно обнаружить, и клещи часто там прячутся. Стирайте одежду после каждой тренировки. Так вы обезопасите себя от того, что паразиты могут остаться незамеченными в складках вашей спортивной униформы».- обратитесь в ближайший травмпункт для удаления клеща. Не удалять насекомое самостоятельно. Вы можете разорвать его на части. Это затруднит дальнейшее удаление и сделает проблематичным исследования клеща;- не смазывайте клеща маслом. Велика вероятность, что насекомое может от этого умереть. Это затруднит его удаление и исследование;- отнесите живого клеща на исследование. Подсказать, где принимают паразитов, вам смогут в поликлинике или травмпункте. Положите клеща в чистую тару;- сдайте анализ крови. Укус клеща может привести к заболеванию энцефалитом и боррелиозом (он же – болезнь Лайма). Эти болезни поражают мозг, нервную систему, суставы, сердце. Анализ крови выявит заражение на ранних этапах и поможет начать своевременное лечение.