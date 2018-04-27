Названы полезные для иммунитета виды шоколада

Все виды шоколада с высоким содержанием какао?бобов, без сахарных и прочих примесей, существенно улучшают иммунитет человека. Такие выводы сделали американские ученые из Университета Лома Линда, сообщает телеканал "360".По их данным, мозговая активность улучшается при употреблении 48 граммов шоколада в день. Этот десерт улучшает межклеточные сигнальные пути, ведущие к иммунной системе.Выводы были сделаны на основе электроэнцефалограммы, которая выявила повышение активности мозга в гамма-области на частоте от 25 до 100 герц.Предыдущие сообщения о вреде шоколада были сделаны на основе исследований, которые касались изучения воздействия сахара на кровь человека.