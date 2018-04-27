Как бороться с метеозависимостью: советы специалиста

Эксперты рассказали, что весной не стоит делать на свежем воздухе.Как рассказывает кандидат фармацевтических наук Светлана Талашова, увеличение длительности светового дня, которое происходит весной, нужно использовать с пользой для своего здоровья: «Помните о том, что мыслительная активность повышается на треть в ранние утренние часы, точнее, между семью и десятью часами утра. Кроме того, не забывайте о полезной силе солнечного света. Ультрафиолет убивает многие вирусы и даже бактерии, поэтому прогулки на свежем воздухе в светлое время дня поспособствуют повышению защитных сил организма и повысят вашу устойчивость к атакам болезнетворных агентов. И даже проветривание помещений в этой время года более эффективно. Зимой, к примеру, приходится использовать специальные лампы и очистители воздуха, а сейчас можно просто открыть окна и пустить в дом или офис прямые солнечные лучи. Кроме того, для усиления эффекта имеет смысл пройти профилактический курс противовирусных средств, которые помогут активировать собственные защитные силы организма и не дадут вирусам проникнуть в клетки. При появлении охриплости голоса, к примеру, помогут гомеопатические препараты предназначенные для этой цели».Во время весенних променадов врачи также советуют периодически проводить дыхательную гимнастику, которая укрепит ваше здоровье. Она совсем несложная, зато весьма эффективная.Итак, дышать следует через нос. Кроме того, научитесь дышать нижней частью живота. При таком способе дыхания, который называется брюшным, легкие расширяются гораздо лучше за счет того, что диафрагма опускается. Старайтесь дышать ритмично. Вдыхайте максимально медленно, а выдыхайте расслабленно. При этом выдох должен быть длиннее вдоха. Вот, собственно, и все секреты.Кроме того, весной физические занятия можно проводить на свежем воздухе. Однако все же постарайтесь заниматься в сухую и безветренную погоду, укрыв голову от солнца головным убором и закрыв горло и уши. Идеальной одеждой для таких занятий станет непродуваемая ветровка.