Если аллергия наложилась на грипп: врачи дали советы

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Самое простое - промывать нос соленой водой.Весна в столице в этом году особенная: в середине апреля холод резко сменило почти летнее тепло (до +20 градусов!), а потому неожиданно нагрянувшая сезонная аллергия наложилась на еще не ушедший сезонный грипп. И получилось, как говорится, два в одном: чихающие от агрессивного вируса гриппа жители столицы подверглись еще и не менее агрессивной аллергической атаке. И таких москвичей оказалось немало.Что делать? Где искать спасения гриппозному аллергику? Рекомендации дают специалисты: вирусологи, аллергологи и иммунологи.«Носоглотка — входные ворота на пути вирусов и аллергенов»Проблема гриппа и сама по себе более чем серьезная: за минувшие годы мы имеем настораживающие показатели смертности от этого вируса и его осложнений, говорили не так давно на одной из телеконференций, где обсуждались актуальные вопросы профилактики гриппа и ОРВИ, специалисты. А главными входными воротами вирусов и аллергенов является носоглотка. Слизистая носоглотки — первый барьер на пути опасных агентов, поэтому ей и надо уделить первостепенное внимание.Через слизистые оболочки при ослабленном иммунитете вирусы и аллергены вызывают поражение организма. Могут развиваться тяжелая вторичная пневмония, отек Квинке и др. Известны, например, случаи смерти от гриппа пациента, заразившегося через конъюнктивит. А если к гриппу добавится еще и аллергия на весеннее цветение растений и трав, то состояние пациента еще больше усугубится.Вовремя не вылеченные заболевания носоглотки при гриппе чреваты серьезными осложнениями, добавляют оториноларингологи. Острые риносинуситы и обострения хронических воспалительных процессов в полости носа составляют примерно 2% от всех осложнений гриппа. В остальных случаях осложнения блокируются. Но эти 2% в среднем могут вызвать очень серьезные последствия. Иногда даже оперируют пациентов, у кого на фоне вирусной инфекции обострился хронический синусит с внутричерепным осложнением. Может начаться сепсис. И если на фоне тяжелых осложнений после гриппа добавится аллергия — больному не поздоровится.Ждать, что все благополучно само устроится, не стоит, советуют эксперты. По данным Федерального центра гигиены и эпидемиологии РФ, число случаев ОРВИ и гриппа постоянно растет. И аллергия отступать не торопится, число ею пораженных год от года увеличивается. Особенно в больших городах. Москва в этом смысле — не исключение. Напротив, жителям нашего мегаполиса в весеннее время, особенно в конце апреля — мае, когда начинают пылить деревья и грипп еще продолжает свое разрушительное действие, надо быть начеку.Кстати, в показателях заболеваемости превалирует вирусная инфекция, бактериальная занимает всего 5–10%, констатирует зав. отделением фармакологических исследований Федерального научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России Галина ТАРАСОВА. Полость носа с ее слизистой оболочкой работает постоянно, борется с вирусами и очищает воздух, вдыхаемый через носовые ходы. На ней и осаждаются различные бактерии, вирусы, пыль. Вирус гриппа попадает в организм с дыханием и конденсируется в клетках респираторного тракта — гортани, трахее, бронхах.Значит, и аллергену легче внедриться в слизистую. Вот и получается, что осложнения от гриппа, «приправленные» пыльцой цветущих весной деревьев и трав, могут привести к очень тяжелому состоянию больного — вплоть до летального исхода. Ведь грипп сам по себе сопровождается сильнейшей интоксикацией и катаральными явлениями. А тут наседают еще и опасные пыльцевые аллергены. Поэтому профилактика этих опасных болезней просто необходима.На вопрос, что делать, если тебя настигли грипп и аллергия, эксперты отвечают: «Самое элементарное — промывать нос, рот и полоскать горло соленой водой. Это как чистить зубы по утрам. Мы же чистим зубы, по нескольку раз в день моем руки, то же самое нужно делать и со слизистой носоглотки».— Весной неспецифическую реакцию иммунитета провоцирует пыльца цветущих деревьев и трав, называемых аллергенами, — поясняет зав. отделом аллергологии НИИ питания РАМН Вера РЕВЯКИНА. — А самым распространенным видом аллергических заболеваний считается поллиноз. Основная его особенность — сезонность, а это означает, что проявления данного недуга обостряются во время цветения растений и образования пыльцы. Такая пыльца и воспринимается иммунной системой как аллерген. Пыльца некоторых растений, деревьев, цветов может вызывать у людей сильнейшую аллергию. Чтобы снизить возможность возникновения реакции организма на раздражители, человеку, склонному к аллергии, надо знать календарь цветения растений, пыльца которых может выступать аллергеном.