Готовимся к прорезыванию зубов

Ожидание появления первых зубок приятное и волнительное.Но случается, что процесс прорезывания зубов и разнообразные неприятности, с ним связанные буквально застают родителей врасплох, в то время как своевременная подготовка была бы большим подспорьем и значительно облегчила ситуацию как для малыша, так и для его близких. Итак, к чему нужно быть готовым, на что обращать внимание, и что иметь под рукой?Когда ждать первый зуб?Как правило, первые зубки появляются в период с четвертого по седьмой месяц жизни малыша. Однако эта норма очень усредненная. Первые зубки могут показаться и на третьем месяце. А могут и отсутствовать вплоть до года. В целом, считается нормой прорезывание первых зубов в любое время до возраста год и три месяца. На то, как быстро в маленьком ротике появятся зубки, влияет множество факторов — от наследственности (если мама или папа рано «обзавелись» зубами — высока вероятность, что это произойдет и с их малышом) до качества кормления и социально-бытовых условий.Признаки прорезывания зубовКак правило, уже за 2-4 недели до появления зуба, появляются первые симптомы его прорезывания. Кроха становится плаксивым и беспокойным, постоянно тянет в рот игрушки или собственные пальцы, у него значительно усиливается слюноотделение. При этом дискомфорт возникает «волнообразно» - болезненные симптомы то усиливаются, то стихают.Помимо перечисленных признаков кроху могут беспокоить повышение температуры, расстройство стула, появление умеренных выделений из носика, кашель с небольшим количеством мокроты. Если температура не поднимается выше 38°С, а послабление стула умеренное и не переходит в многочасовую диарею, помощь врача не требуется. Однако нужно быть особенно внимательными к малышу: на первом году жизни иммунная система ещё недостаточно зрелая. Вместе с тем, болезненные симптомы прорезывания зубов могут буквально «маскировать» собой присоединившуюся инфекцию. Поэтому, если температура поднялась выше 38°С, на теле крохи появились высыпания, а жидкий стул продолжается в течение 10-12 часов, нужно обратиться к врачу — скорее всего, малыш заболел, «подхватив» инфекцию дыхательных путей или пищеварительной системы.Что желательно иметь под рукой?Отвлечь кроху от дискомфорта и облегчить прорезывание помогут игрушки-прорезыватели из резины или силикона. Они удобны тем, что их можно кипятить, кроме того, они достаточно мягкие и одновременно упругие, их можно без опаски давать малышу не боясь, что он откусит кусочек. Кстати, прорезыватель можно охлаждать в холодильнике — холодный силикон помогает уменьшить отечность и воспаление десен.Кроме того, стоит запастись салфеточками или слюнявчиками — повышенное слюноотделение обычно продолжается в течение всего периода прорезывания зубов, а маленький ребенок просто не умеет пока что вовремя сглатывать. Салфетки помогут защитить одежду и кожу крохи от избытка влаги.Мама может облегчить прорезывание зубов малыша, используя стоматологический гель Холисал®. При местном применении главное действующее вещество холина салицилат всасывается через слизистую оболочку полости рта, оказывая местноанальгезирующее, противовоспалительное и жаропонижающее действие. Обладает также противомикробным и противогрибковым действием (в кислой и щелочной среде). Цеталкония хлорид - антисептик, действует на бактерии, а также грибы и вирусы. Гелевая адгезивная основа помогает удерживать на слизистой оболочке действующие вещества. Холисал® – стоматологический гель тройного действия для лечения воспалительных заболеваний слизистой полости рта (гингивит, пародонтит, стоматит) а также для снятия боли при прорезывании зубов у детей. Помогает снять боль, помогает снять воспаление, действует на вирусы, бактерии и грибы.1Прорезывание зубок — естественный процесс, но к нему стоит быть готовым. Внимание к крохе и меры облегчения дискомфорта помогут значительно ускорить процесс прорезывания и избежать ненужных волнений.