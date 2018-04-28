Чем может быть опасна дыхательная гимнастика

Главный аргумент в поддержку дыхательной гимнастики, приводимый ее последователями, связан с тем, что дыхательные практики входят почти во все древние системы человеческого развития. Йога, разновидности азиатских методов совершенствования тела, комплексы овладения старинными боевыми искусствами содержат те или иные упражнения по дыханию. И все-таки подобная гимнастика может быть опасна для неподготовленного человека.Польза дыхательных упражненийСуществует длинный список позитивных эффектов от дыхательной гимнастики в зависимости от разновидностей ее техник и уровней нагрузок. Известно, что она благотворно влияет на сердце и сосуды, на работу легких и мозга. Занимаясь подобными упражнениями, можно улучшить общее состояние организма при таких хронических заболеваниях, как бронхит, бронхиальная астма и гайморит. Дыхательные гимнастики обеспечивают улучшение кровообращения и лимфотока в области легких, проясняют сознание, успокаивающе действуют на центральную нервную систему. Целенаправленные физические нагрузки под контролем правильного дыхания укрепляют мышечную ткань и разрушают жировые отложения. Огромное количество людей используют виды дыхательных гимнастик, чтобы похудеть или, например, улучшить собственные вокальные данные. Но несмотря на обилие соответствующей литературы и наличие подобных тренеров и их методик, доказанные достижения дыхательных упражнений не так многочисленны, как кажется.Вред дыхательных техникМежду тем неправильное использование дыхательных тренировок наносит существенный вред организму. Известно, что у женщин задействовано грудное дыхание, таким образом они дышат с рождения. Организм адаптирован к подобной работе. Однако неправильные нагрузки, увеличивающие грудное дыхание, способны вызвать или усилить имеющиеся заболевания легких, пищеварительной или сердечно-сосудистой системы. Кроме этого, нагрузки на грудное дыхание делают сон, отдых и релаксацию весьма проблематичными.И даже если все дыхательные техники выполняются в точности по инструкции, упражнения для диафрагмы у людей, страдающих даже незначительными проблемами пищеварительного тракта, могут вызвать целый ряд осложнений, начиная от возникновения гастритных явлений в виде тошноты и изжоги, до сбоя в перистальтике кишечника и проявления запоров.Упражнения для легких опасно выполнять при любых нарушениях свертываемости крови; есть риск возникновения внутренних кровотечений. У людей, страдающих тромбофлебитом, возможно начало движения тромба, а это может иметь необратимые последствия.При повышенном артериальном, внутриглазном или внутричерепном давлении дыхательная гимнастика утяжеляет течение заболевания и порой даже привычные лекарства, в таких случаях, не снимают кризисные состояния.Известны случаи, когда дыхательные техники, которыми увлекались травмированные в боях мужчины, приводили к постоянным мигреням и даже частичной парализации конечностей. При нарушении работы верхних отделов позвоночника, ушибах позвоночного столба, травмах головы и лица, дыхательные упражнения провоцируют развитие застарелых патологий и приводят к обострению болезни.Абсолютно здоровому человеку дыхательная гимнастика не наносит никакого вреда, ну а польза может возникать согласно эффекту «плацебо». Людям, страдающим острыми и хроническими заболеваниями, даже респираторными и, тем более, не соматического характера, не стоит увлекаться модными дыхательными упражнениями, чтобы не навредить своему организму.