Врачи назвали три спасительных шага при инсульте
Пострадавший не может широко улыбнуться.
Пострадавший не может отчетливо повторить за вами фразу.
Пострадавший не может поднять руки.
Шаг второй: вызвать скорую помощь. Попросите человека высунуть изо рта язык прямо перед собой. Искривленность языка – признак того, что необходима помощь. Также срочно вызвать скорую помощь нужно, если имеются такие симптомы как сильная головная боль, головокружение, резкое ухудшение зрения, неспособность понимать чужую речь, тошнота и рвота, потеря устойчивости.
Шаг третий: помочь самому. Пострадавшего следует обязательно уложить, подложив под голову и шею подушку или сложенную одежду, и обеспечить приток свежего воздуха - расстегнуть пуговицы и ремень. Изо рта человека нужно вынуть протезы. Также необходимо помочь ему освободиться от рвотных масс. Медики напоминают: своевременная помощь при инсульте позволяет избежать инвалидности и смерти.
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