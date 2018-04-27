Врачи назвали три спасительных шага при инсульте

Причиной инсульта становится повреждение нервных клеток в головном мозге человека, контролирующих все функции организма, - этот процесс возникает вследствие острого нарушения кровообращения в том или ином участке мозга. При инсульте развивается острое кислородное голодание мозга, способное приводить к параличам, расстройствам речи, зрения и другим нарушениям нейронного характера. По словам нейрохирургов, есть только три часа, чтобы принять меры по спасению пострадавшего от инсульта человека, которые действительно помогут. Шаг первый: понять, что это инсульт. Вот действия, которые помогут определить нарушение:Пострадавший не может широко улыбнуться.Пострадавший не может отчетливо повторить за вами фразу.Пострадавший не может поднять руки.Шаг второй: вызвать скорую помощь. Попросите человека высунуть изо рта язык прямо перед собой. Искривленность языка – признак того, что необходима помощь. Также срочно вызвать скорую помощь нужно, если имеются такие симптомы как сильная головная боль, головокружение, резкое ухудшение зрения, неспособность понимать чужую речь, тошнота и рвота, потеря устойчивости.Шаг третий: помочь самому. Пострадавшего следует обязательно уложить, подложив под голову и шею подушку или сложенную одежду, и обеспечить приток свежего воздуха - расстегнуть пуговицы и ремень. Изо рта человека нужно вынуть протезы. Также необходимо помочь ему освободиться от рвотных масс. Медики напоминают: своевременная помощь при инсульте позволяет избежать инвалидности и смерти.