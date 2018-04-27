Названа неожиданная польза пищевой соды

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Ученые Медицинского колледжа Джорджии выяснили, что употребление пищевой соды значительно уменьшает воспаление при таких аутоиммунных заболеваниях, как ревматоидный артрит. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.Исследователи показали, что сода может стимулировать выработку большого количества желудочной кислоты, которая необходима для пищеварения. Она способствует гибели патогенных бактерий, снижая нагрузку на селезенку, которая участвует в инициации иммунного ответа в присутствии микробов. Показано, что в селезенке и почках мышей, употребляющих раствор соды, снижается количество иммунных клеток, провоцирующих воспалительные реакции (макрофаги М1).Кроме того, антацид увеличивает количество противовоспалительных клеток М2. Сода также восстанавливала функции почек у грызунов с хроническими заболеваниями этого органа, уменьшая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза.К аутоиммунным заболеваниям относят расстройства иммунной системы, при которых вырабатываются антитела и лимфоциты, направленные против здоровых тканей организма. При ревматоидном артрите поражаются соединительные ткани мелких суставов и происходит нарушение функции почек и других органов.