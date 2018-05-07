Медики назвали 5 способов, как избежать инсульта

Медики рассказали, какие привычки эффективнее всего предотвращают развитие инсульта. Инсульт или кровоизлияние в мозг является наиболее распространенным сосудистым заболеванием главного органа ЦНС.При этом врачи констатируют: недуг стремительно молодеет, сегодня данная патология у пациентов среднего возраста уже ни у кого не вызывает удивления.Врачи напомнили о самых эффективных мерах профилактики инсульта, об этом сообщает Hronika.info. Специалисты подчеркивают, что как и любое другое тяжелое заболевание инсульт легче предупреждать, нежели восстанавливаться после случившегося удара.Спиртное – урезать, сигареты – бросить. Последствия табакокурения и чрезмерного употребления алкоголя крайне печальны для сосудов: их ткань теряют свою эластичность и, становясь более хрупкой, оказывается более подверженной повреждениям.Не снижать активности. По словам врачей, для сохранения здоровья сосудов, нужно проходить пешком ежедневно примерно 5-7 километров. Движение тренирует сердце и как следствие улучшает кровообращение, важное для очищения сосудов головного мозга.Контроль над жирной едой. Жареные блюда, копчености, жирное мясо повышают содержание холестерина в сосудах, провоцируя образование бляшек, из-за которых вырастет риск возникновения тромбов и тромбозов.Регулярный отдых. Дефицит нормального сна и отдыха способствует развитию опасных нарушений в организме, одним из последствий которых может стать и инсульт, предостерегли эксперты.Защита от стресса. Нужно осваивать способы и методики, позволяющие меньше нервничать, и чаще замечать что-то хорошее в жизни, чтобы ей радоваться. Нервное перенапряжение чревато многими ухудшениями здоровья, в том числе инсультом и инфарктом.