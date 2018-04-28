Кардиологи напомнили о самых ранних симптомах инфаркта

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Начальные признаки инфаркта часто маскируются под несерьезные недомогания, поэтому многие их пропускают.Инфаркт представляет собой острое нарушение в работе сердца, при котором происходит закупорка артерии, питающей миокард кровью. Врачи-кардиологи рассказали, какие тревожные сигналы тела могут указывать на то, что сердечный приступ может случиться уже совсем скоро.Изменение дыхания. В состоянии покоя возникает одышка.Долгая простуда. В связи с нарушением кровообращения снижается иммунитет, и это способствует затянувшейся инфекции.Боль. Болит в груди, может отдавать в плечо, ключицу.Упадок сил. Вы можете чувствовать усталость даже после отдыха.Головокружение. Голова кружится из-за неправильного кровообращения. Настораживать должны повторяющиеся эпизоды головокружения.Заметив у себя или близких данные симптомы, нужно как можно скорее нанести визит к терапевту. Только медики могут эффективно помочь остановить инфаркт, отметили эксперты.Также специалисты дали несколько рекомендаций о том, как защитить себя от инфаркта в домашних условиях. Для этого, по их словам, нужно строго контролировать потребление алкоголя, «завязать» с курением, не допускать ожирения и стараться меньше беспокоиться из-за всяких рутинных дел и незначительных проблем.«После 45 лет желательно раз в год посещать кардиолога и сдавать электрокардиограмму», - заявили врачи.