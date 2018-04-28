Простуда на губах, как ее лечить

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Вирус герпеса проявляется в виде высыпаний на губах. В начале образуется узелок, в котором ощущается чувство жжения и зуда. Потом формируются пузырьки с экссудатом. Процесс запускается при охлаждении, когда иммунная система ослабевает. Очаг воспаления достаточно болезненный, поэтому лечение простуды является актуальным вопросом. Так как ее лечить? Какие методы оказывают быстрое воздействие? МедикФорум выяснил причины появления и способы борьбы с болезнью.ПричиныПростудные высыпания обычно проявляются в межсезонье, когда температура воздуха резко меняется. Неприятное последствие этого недуга является долгое заживление кожного покрова, поврежденного вирусом герпеса. Иногда заболевание оставляет уродливые рубцы и шрамы. Основные факторы, способствующие проявлению герпеса:иммунодефицит;резкое снижение температуры воздуха;стрессовые ситуации;косметологические манипуляции (например, перманентный макияж, инъекционное увеличение объема губ);гормональные сбои;длительное воздействие солнечных лучей в летний период;тяжелый острый респираторный синдром;интимный или личный контакт с человеком, являющимся носителем вируса;контакт с вещами (бритвой, посудой и другими) человека в период обострения заболевания;ОРВИ.Обратите внимание! Родители могут передать вирус своим детям во время повседневной деятельности.СимптомыПроявления патологии могут быть как незначительными, так и тяжелыми. Они чаще всего проявляются через 1-3 недели после контакта с вирусом. Активная фаза заболевания может длиться до 3 недель. Предупреждающие симптомы, проявляющиеся в области губ:жжение;покалывание.Перед формированием пузырьков могут наблюдаться следующие патологические отклонения:боль в горле;лихорадка;опухание гланд;боль при глотании.При рецидиве заболевания симптомы проявляются менее выражено.ЛечениеПодавляющие вирус лекарства классифицируются как противовоспалительные. Они помогают снизить болезненные ощущения в пораженной области, а также ускоряют процесс заживления. Медикаментозные препараты выпускаются в виде:таблеток, капсул для перорального приема;мазей местного воздействия для наружного применения.Лучше всего применять комплексное лечение при первых проявлениях заболевания, то есть таблетки плюс противовирусная мазь. Иногда простудное высыпание может пройти самостоятельно без лечения специальными препаратами через 1-2 недели. Противовирусные таблетки:Ацикловир.Зовиракс.Валтрекс.Фамвир.Виворакс.Противовирусные мази:Виру-Мерц серол.Бонафтон.Теброфеновая мазь.Панавир.Гипораминовая мазь.Пантенол, Бепантен, Декспантенол, Депантенол.Алпизариновая мазь.Ацикловир.Ацигерпин.Виворакс.Зовиракс.Гервиракс.Герперакс.Внимание! Перед использованием препарата следует ознакомиться с инструкцией, в которой указаны возможные побочные проявления.История создания орфанных лекарственных средствВ 1912 году немецкие ученые В. Грютер и Левенштейн доказали, что герпес относится к вирусным заболеваниям. Детальное изучение заболевания началось в 50-х годах, когда наступил век электронной микроскопии. Самым первым препаратом, созданным для борьбы с простудными высыпаниями, стал «Ацикловир». Его состав разработали в период с 1974 по 1977 гг., но в это время его формула и свойства были засекречены. Только в 1982 году лекарственное средство поступило в аптеки для свободной продажи. В качестве активного компонента выступают аномальные нуклеотиды. Именно они вводят в заблуждение вирус, который в свою очередь принимает их за пару для дальнейшего размножения. Это ведет к неизбежной гибели возбудителя патологии.