Ученые назвали 7 вызывающих рак продуктов
Список продуктов, которые подозреваются в причастности к развитию рака.
Попкорн. Ученые утверждают, что в масло, в котором жарят попкорн, добавляют искусственные ароматизаторы, выделяющие в процессе готовки пары, содержащие токсичное для организма вещество диацетил.
Консервы. Специалисты считают, что лучше покупать мороженую пищу, чем есть консервы. Емкости и крышки консервируемых продуктов выделяют бисфенол-А. В опытах с крысами этот химикат вызывал генетические изменения клеток головного мозга.
Мясо-гриль. Мясо и изделия из него при приготовлении на гриле меняют свою молекулярную структуру. При этом высвобождаются гетероциклические ароматические амины, являющиеся канцерогенами.
Соленья, копчености, маринады. Все эти продукты содержат в себе консерванты, добавляемые для продления срока годности. Консерванты имеют свойство копиться в организме и медленно приводить к неблагоприятным изменениям на клеточном уровне.
Газированные напитки. По словам медиков, в такие напитки производители добавляют высокофруктозный кукурузный сироп, красители и ряд других химических веществ, позволяющих придать желаемый вкус, аромат и цвет. Подобные добавки провоцируют разные нарушения в кишечной микрофлоре и увеличивают жировую массу, способствуя развитию воспаления.
Белая мука. Чрезмерное потребление продуктов, содержащих белую муку, повышает резистентность (невосприимчивость) организма к инсулину, который помогает бороться с раковыми клетками.
Красная магазинная рыба. В коммерческом рыбоводстве очень развито использование антибиотиков и других добавок для быстрого роста рыбы. Поедая такой продукт, мы рискуем заполучить немалую дозу потенциально опасных химических веществ.
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