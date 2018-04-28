Ученые назвали 7 вызывающих рак продуктов

Эксперты перечислили продукты, употребление которых после проведения научных исследований связывают с появлением онкологических заболеваний.Список продуктов, которые подозреваются в причастности к развитию рака.Попкорн. Ученые утверждают, что в масло, в котором жарят попкорн, добавляют искусственные ароматизаторы, выделяющие в процессе готовки пары, содержащие токсичное для организма вещество диацетил.Консервы. Специалисты считают, что лучше покупать мороженую пищу, чем есть консервы. Емкости и крышки консервируемых продуктов выделяют бисфенол-А. В опытах с крысами этот химикат вызывал генетические изменения клеток головного мозга.Мясо-гриль. Мясо и изделия из него при приготовлении на гриле меняют свою молекулярную структуру. При этом высвобождаются гетероциклические ароматические амины, являющиеся канцерогенами.Соленья, копчености, маринады. Все эти продукты содержат в себе консерванты, добавляемые для продления срока годности. Консерванты имеют свойство копиться в организме и медленно приводить к неблагоприятным изменениям на клеточном уровне.Газированные напитки. По словам медиков, в такие напитки производители добавляют высокофруктозный кукурузный сироп, красители и ряд других химических веществ, позволяющих придать желаемый вкус, аромат и цвет. Подобные добавки провоцируют разные нарушения в кишечной микрофлоре и увеличивают жировую массу, способствуя развитию воспаления.Белая мука. Чрезмерное потребление продуктов, содержащих белую муку, повышает резистентность (невосприимчивость) организма к инсулину, который помогает бороться с раковыми клетками.Красная магазинная рыба. В коммерческом рыбоводстве очень развито использование антибиотиков и других добавок для быстрого роста рыбы. Поедая такой продукт, мы рискуем заполучить немалую дозу потенциально опасных химических веществ.