Врачи назвали основные причины мужского облысения

Облысение (алопеция) может появиться из-за постоянного переутомления на работе, по причине нервной обстановки в семье и другим причинам. Может облысеть человек также, если его щитовидка перестанет нормально функционировать, если организму не будет хватать нужных микроэлементов.Причиной алопеции могут быть всевозможные инфекции или механические воздействия. Алопеция может иметь также и генетический (наследственный) характер. В любом случае залысина сильно портит образ человека, хочется от неё избавиться.Лечат облысение в косметических клиниках. Вначале назначают различные обследования, чтобы установить и устранить причину облысения. Если причиной облысения, к примеру, будут глисты или грибок, то лечить в первую очередь станут именно от этих заболеваний. Когда заболевания, вызвавшие алопецию, будут вылечены, волосы начнут постепенно расти, залысина через некоторое время исчезнет.Если залысина зарастает волосами медленно, то доктор может прописать специальные мази или гели, которые необходимо будет втирать ежедневно в область облысения. Также в клинике могут провести курс уколов в этот участок.Помимо уколов и мазей для борьбы с алопецией проводят в клиниках различные процедуры. Чтобы волосы быстрее выросли, врачи могут назначить курс массажа головы, курс облучения кожи головы УФ-лучами, курс электрофореза, курс криомассажа.Нужно понимать, что процесс лечения облысения – долгий. И не всегда от залысин удаётся избавиться. Особенно плохо поддаётся лечению наследственное облысение.