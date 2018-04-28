Вегетарианство защищает от преждевременной смерти

По крайней мере, одна треть преждевременных смертей могла бы быть предотвращена, если бы мясо было исключено из рациона питания в глобальном масштабе, показало новое исследование ученых из Гарвардского университета. Согласно полученным данным, почти миллион американских жизней могли бы быть спасены ежегодно, если люди перестанут есть мясо.В течение многих лет эксперты в области здравоохранения пытались определить лучшие диеты, которых следует придерживаться людям, поскольку исследования показывают, что четыре ведущие причины смерти можно предотвратить с помощью правильного питания и здорового образа жизни. По словам медиков, современные люди весьма недооценивают преимущества рациона питания на основе растительных продуктов.За последнее десятилетие накопилось большое количество доказательств того, что вегетарианская диета может быть связана с более низким риском развития хронических заболеваний, поскольку вегетарианцы склонны потреблять меньше насыщенных жиров и холестерина, которые связаны с сердечными и другими проблемами. Вегетарианский рацион питания также содержит большое количество защитных соединений, включая витамины С и Е, клетчатку, фолиевую кислоту, калий, магний и антиоксиданты. Все это приводит к тому, что вегетарианцы, как правило, имеют более низкий уровень холестерина, более низкое кровяное давление и более низкий индекс массы тела – все эти факторы связаны с долголетием и сниженным риском развития многих хронических заболеваний. Благодаря этому, вегетарианство сокращает вероятность преждевременной смерти, говорят ученые.Проведенный анализ показывает, что отказ от мяса может предотвратить одну треть преждевременных смертей среди населения.