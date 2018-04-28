Вегетарианство защищает от преждевременной смерти
В течение многих лет эксперты в области здравоохранения пытались определить лучшие диеты, которых следует придерживаться людям, поскольку исследования показывают, что четыре ведущие причины смерти можно предотвратить с помощью правильного питания и здорового образа жизни. По словам медиков, современные люди весьма недооценивают преимущества рациона питания на основе растительных продуктов.
За последнее десятилетие накопилось большое количество доказательств того, что вегетарианская диета может быть связана с более низким риском развития хронических заболеваний, поскольку вегетарианцы склонны потреблять меньше насыщенных жиров и холестерина, которые связаны с сердечными и другими проблемами. Вегетарианский рацион питания также содержит большое количество защитных соединений, включая витамины С и Е, клетчатку, фолиевую кислоту, калий, магний и антиоксиданты. Все это приводит к тому, что вегетарианцы, как правило, имеют более низкий уровень холестерина, более низкое кровяное давление и более низкий индекс массы тела – все эти факторы связаны с долголетием и сниженным риском развития многих хронических заболеваний. Благодаря этому, вегетарианство сокращает вероятность преждевременной смерти, говорят ученые.
Проведенный анализ показывает, что отказ от мяса может предотвратить одну треть преждевременных смертей среди населения.
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