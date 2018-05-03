Правила выбора женских колготок

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Наверняка каждая представительница прекрасного пола старается следить за своим внешним видом. Для этого женщины регулярно обновляют гардероб, делают маникюр, наносят макияж и т. д. В осенне-зимний и летний периоды женщины особое внимание уделяют выбору колготок, так как они позволяют согреться в холодное время года, а также подчеркнуть красоту ног в жаркие дни.При выборе колготок следует обращать внимание на несколько параметров: размер, плотность нитей, состав, а также цвет изделия.На сегодняшний день практически все производители для обозначения плотности колготок используют Денье – это единица измерения, которая определяет отношение массы нитей к их длине. 1 DEN — это 1 грамм на 9 километров нити. Таким образом, чем выше DEN, тем плотнее изделие.Теперь нужно разобраться, какая плотность колготок подходит для определённого времени года. В летний период следует выбирать колготки с маркировкой от пяти до двадцати DEN. Если вы хотите, чтобы колготки показывали природную красоту ног, то показатель плотности изделия не должен превышать пятнадцати единиц. Такие колготки будут малозаметными. Если же вы хотите универсальный вариант, то подойдут колготки с плотностью двадцать DEN.Для осени и весны отлично подходят колготки плотностью сорок DEN. Здесь сразу хотелось бы отметить, что для холодной погоды не стоит покупать колготки с меньшей плотностью. Всё дело в том, что в тонких колготках ноги будут мёрзнуть, что приведёт к появлению гусиной кожи, которая значительно ухудшит ваш образ. К тому же, надев тонкие колготки осенью или весной, вы можете простудиться.Для зимнего периода отлично подойдут колготки плотностью от пятидесяти DEN.На сегодняшний день существует всего пять размеров колготок. Колготки первого размера подходят девушкам, чей вес не более 55 килограммов, а рост не выше 160 сантиметров. Если к этим цифрам добавить число десять, то вы можете получить второй размер и т. д. Нередко производители указывают таблицу размеров на упаковке, что значительно облегчает выбор изделия.В состав колготок обычно входят лайкра и натуральная шерсть. Выбор цвета изделия зависит исключительно от индивидуальных предпочтений женщины.