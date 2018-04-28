Препараты для лечения изжоги могут вызвать пневмонию
Хотя препараты против изжоги обычно считаются безопасными для здоровья, ранее их использование уже связывалось с деменцией, переломами костей, депрессией и инфекциями кишечника. Так, исследование, проведенное в прошлом месяце, выявило, что использование ИПН может быть связано с депрессией, и вероятная причина этого заключается в том, что лекарства против изжоги изменяют состав кишечных бактерий. Предыдущие исследования также показывают, что около 40% пожилых людей принимают ИПН, которые также используются для лечения язв желудка, однако до 85% таких рецептов могут оказаться ненужными.
«Наше исследование в очередной раз подтверждает, что препараты для устранения изжоги не так безопасны, как считалось ранее, хотя они все еще являются очень полезным классом лекарств для определенных групп пациентов», – говорит профессор Дэвид Мельцер. Специалисты подчеркивают, что люди не должны прекращать принимать выписанные им препараты против изжоги, не обсудив это со своим лечащим врачом, добавляя, что данные лекарственные средства могут помочь предотвратить опасные кровотечения у людей с язвами желудка.
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