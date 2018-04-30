Действительно ли кошки лечат людей?
Было выявлено, что организм детей, который склонен к болезням дыхательной системы, реже болеет, если наоборот имеет контакт с кошками. Чем больше ребенок находится в компании кошки в детстве, тем реже у него будут случаться негативные побочные эффекты от «дыхательных» болезней.
Американские же эксперты выявили, что появление дополнительно в доме собаки обладает еще большим эффектом – у младенцев не происходит экзема и не развивается астматическая дисфункция.
Все положительные эффекты от домашних животных имеют место лишь в том случае, если у ребенка нет аллергической реакции на домашних животных.
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