Открыто еще одно полезное свойство черного чая

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Немногие знают о том, что черный чай является весьма витаминизированным напитком, который обладает колоссальным количеством полезных функций.Помимо тех полезных функций, которые экспертам уже известны, а именно комплекс витаминов и микроэлементов, в результате проведенных исследований специалисты выявили, что употребление чёрного чая способствует нормализации метаболизма эстрогена в женском организме, что говорит о том, что чай способен оказывать противораковое действие.Все дело в том, что повышенный уровень эстрогена увеличивает риски развития онкологических элементов в половых органах и молочных железах женщин, а нормализованный уровень способствует наоборот защите организма от рака.Для мужчин же черный чай не несет в себе защитные свойства от рака, потому как основным гормоном у мужчин является тестостерон, однако все остальные полезные свойства опубликованные специалистами до этого не утрачивают силу.