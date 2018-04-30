Открыто еще одно полезное свойство черного чая
Помимо тех полезных функций, которые экспертам уже известны, а именно комплекс витаминов и микроэлементов, в результате проведенных исследований специалисты выявили, что употребление чёрного чая способствует нормализации метаболизма эстрогена в женском организме, что говорит о том, что чай способен оказывать противораковое действие.
Все дело в том, что повышенный уровень эстрогена увеличивает риски развития онкологических элементов в половых органах и молочных железах женщин, а нормализованный уровень способствует наоборот защите организма от рака.
Для мужчин же черный чай не несет в себе защитные свойства от рака, потому как основным гормоном у мужчин является тестостерон, однако все остальные полезные свойства опубликованные специалистами до этого не утрачивают силу.
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Добавил klava в категорию Разное
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