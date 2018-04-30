К чему приводит повышенный уровень холестерина?

Избыточный уровень холестерина в крови встречается достаточно часто: примерно 150 миллионам человек в мире ставится такой диагноз. Поэтому данному состоянию важно уделять должное внимание, так как если в крови содержится холестерин в большом количестве, это может приводить к развитию других серьезных недугов.Если уже имеется данное заболевание, стоит знать, чем понизить холестерин в крови, а также ознакомиться с тем, как его можно предотвратить.Что провоцирует отклонение от нормы?Стоит выделить наиболее значимые причины, которые провоцирует избыток холестерина и последующее отклонение от нормальных значений. К таким стоит отнести:— неправильное питание. Если в вашем рационе содержится много пищи, богатой жирными кислотами, это может стать фактором, влияющим на отложение холестериновых бляшек на сосудах. Поэтому не стоит злоупотреблять жирной пищей (морепродуктами, сметаной, сливочным маслом, молоком, колбасами, мясом, майонезом и кремовыми тортами). Важно продумать свой рацион так, чтобы в него входили злаки, овощи, фрукты, то есть продукты, в составе которых много клетчатки.— лишний вес. Избыточная масса тела может приводить к жировым отложениям, а это приводит к ухудшению метаболизма и повышению риска появления высокого холестерина;— слабые физические нагрузки. Также, как и предыдущий фактор уменьшение двигательной активности может привести к замедлению метаболических процессов;— негативные привычки. Алкоголизм и курение приводят к загрязнению сосудов и отложения на стенках холестериновых бляшек.Вышеперечисленные факторы являются основными в отклонении холестерина от нормального уровня. Также следует не забывать о беременности и возрастных изменениях. В данный период важно правильно питаться и стараться не уменьшать физические нагрузки. То есть минимизировать факторы, которые повышают уровень холестерина в крови.Что будет, если не устранить проблему?Как мы говорили выше, избыточный уровень холестерина может приводить к другим более серьезным заболеваниям. К наиболее распространенным относятся: гипертония, инфаркт, проблемы с сердцем, тромбоз вен на ногах, стенокардия, повышенное давление. При этом нет никаких выраженных симптомов, которые свидетельствовали о данном недуге. Пациенты узнают о проблемах, обращаясь за помощью по сердечно-сосудистой системы. Поэтому, как и любое другое заболевание, повышенный уровень холестерина нужно лечить сразу, не допуская осложнений.