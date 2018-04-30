Стоматит курильщика — чем он опасен?

О том, что курение наносит вред не только легким, но и другим органам и системам, сказано немало. В частности, вредная привычка «подымить» нередко становится причиной серьёзных заболеваний ротовой полости — чаще всего, стоматита.На сегодняшний день единого мнения о механизме развития никотинового стоматита нет. Безусловно, смолы, содержащиеся в табачном дыме, оседают на слизистой рта, так или иначе провоцируя ее раздражение. При этом возникает ответная иммунная реакция организма, развивается воспаление. Однако стоматит развивается не у всех курящих — вероятно, играет роль также действие сопутствующих факторов: особенности питания (в частности, любовь к острой, кислой, горячей пище), употребление крепких алкогольных напитков, прием некоторых лекарств, состояние авитаминоза, некоторые аллергические реакции. Способствуют стоматиту неправильная или недостаточная гигиена рта, неправильно установленные зубные протезы, а также особенности состава слюны (повышенная склонность к образованию зубного камня). Один из важных факторов, способствующих воспалению слизистой - нарушение баланса бактериальной микрофлоры ротовой полости, причем дисбактериоз развивается не только вследствие приема антибиотиков или применения для ухода за зубами антибактериальных паст и ополаскивателей. Табачный дым, изобилующий токсинами, сам по себе способствует гибели полезных бактерий, населяющих ротовую полость.Особенности никотинового стоматитаКак правило, воспаление ротовой полости, развившееся вследствие регулярного курения, имеет свои характерные особенности. В частности, обычно основной очаг воспаления располагается в области неба. Объясняется это просто: именно на этот участок слизистой рта попадает струя дыма при затягивании сигаретой. Воспаление развивается не только вследствие оседания смол, но и в результате воздействия достаточно горячего дыма. Со временем организм пытается защититься — нормальный эпителий в месте хронического воспаления замещается более плотной и шероховатой, ороговевающей эпителиальной тканью. Однако не всегда такая защитная реакция успевает развиться — нередко на месте воспаления появляются язвы, которые могут осложниться присоединением бактериальной инфекции. Воспаление может распространиться на слизистую десен, охватить слюнные железы. Стоматит курильщика к предраковым патологиям не относят, тем не менее, следует помнить о том, что сам по себе никотин и табачные смолы отличаются канцерогенным эффектом, и вне зависимости от того, есть или нет хроническое воспаление ротовой полости, вероятность развития рака вследствие курения существует.Стоматит курильщика: что делать?Некоторые люди считают стоматит естественным спутником курения и убеждены, что в лечении он не нуждается. Это — опасное заблуждение. Хроническое воспаление, особенно если оно осложнено язвами — прекрасная почва для размножения болезнетворных микроорганизмов и развития осложнений. Поэтому никотиновый стоматит можно и нужно лечить, причем применять для его лечения препараты, которые оказывают обезболивающее действие и снимают воспаление, а также уничтожают болезнетворные микроорганизмы. Например, хорошо себя зарекомендовал стоматологический гель Холисал®. При местном применении главное действующее вещество холина салицилат всасывается через слизистую оболочку полости рта, оказывая местноанальгезирующее, противовоспалительное и жаропонижающее действие. Обладает также противомикробным и противогрибковым действием (в кислой и щелочной среде). Цеталкония хлорид - антисептик, действует на бактерии, а также грибы и вирусы. Гелевая адгезивная основа помогает удерживать на слизистой оболочке действующие вещества. Холисал® – стоматологический гель тройного действия для лечения воспалительных заболеваний слизистой полости рта (гингивит, пародонтит, стоматит) а также для снятия боли при прорезывании зубов у детей. Помогает снять боль, помогает снять воспаление, действует на вирусы, бактерии и грибы.*Впрочем, следует понимать, что основная причина никотинового стоматита — пагубная привычка, от которой необходимо отказаться во имя здоровья не только ротовой полости, но и всего организма. Прекращение воздействия на слизистую рта табачного дыма в комплексе с лечением препаратом с противовоспалительным и противомикробным действием окажет благотворный эффект на состояние ротовой полости.