Какая доза алкоголя на самом деле безопасна для здоровья?

Благодаря новому международному исследованию было установлено, что здоровому человеку не стоит пить более одной порции слабоалкогольного напитка в день. Это намного меньше ограничений, рекомендованных в некоторых промышленно развитых странах.Согласно данным исследования, опубликованного на этой неделе в медицинском журнале Lancet, как мужчины, так и женщины, не должны потреблять более 100 граммов спирта в неделю. Ученые утверждают: у тех, кто потребляет больше, увеличивается риск возникновения инсульта, сердечной недостаточности и других, крайне опасных заболеваний.Количество алкоголя в напитках варьируется от страны к стране. Так, в Германии в стандартных порциях спиртных напитков в среднем содержится от 10 до 12 граммов алкоголя. Это значит, что немцы могут выпить, например до 10 порций пива в неделю. В Великобритании в 100 граммов можно вложиться, если пить не более шести пинт пива в неделю. В Соединенных Штатах это около семи банок пива, 7 бокалов вина или немного больше 200 граммов рома, джина или других дистиллированных спиртных напитков.Рекомендации исследователей значительно меньше, чем рекомендации министерств здравоохранения во многих развитых странах. «Рекомендуемые лимиты в Италии, Португалии и Испании почти на 50 % выше, а в США норма для мужчин почти вдвое превышена», – отмечают исследователи.Правительство США в настоящее время рекомендует не более 7 напитков в неделю для женщин, но в два раза больше для мужчин. В Германии также имеются различные ограничения для разных полов: 12 граммов спирта (около одного напитка) в день для женщин и в два раза больше для мужчин.Более ранние исследования показали, что женщины чувствуют влияние алкоголя гораздо быстрее, чем мужчины по многим причинам, в том числе и из-за меньшего веса. Однако исследование Lancet не нашло доказательств в поддержку различных руководящих принципов для ограничений в алкоголе женщин и мужчин.Международная группа исследователей проанализировала состояние здоровья около 600 тыс. человек в возрасте от 30 до 100 лет из 19 разных стран. Среди членов группы они зарегистрировали 40 310 смертей и 39 018 случаев возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, спровоцированных чрезмерным потреблением алкоголя.Исследование показало, что продолжительность жизни человека, который потребляет от 100 до 200 граммов спирта в неделю, может сократиться на 6 месяцев. Злоупотребляющие 200-350 граммами рискуют прожить на 2 года меньше, а те, кто потребляет более 350 граммов – на 4 года.«В среднем каждая порция алкоголя, которая превышает предел в 100 граммов, сокращает жизнь человека на 15 минут – примерно столько же, сколько сигарета», – сказал в комментарии к докладу Дэвид Шпигельхалтер, профессор Кембриджского университета.