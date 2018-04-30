Жирная рыба снижает риск сердечных заболеваний

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

В новом исследовании говорится, что потребление жирной рыбы 4 раза в неделю может помочь увеличить количество хорошего холестерина и предотвратить риск сердечных заболеваний.Результаты исследования показали, что жирная рыба увеличивает размер и липидный состав частиц липопротеинов высокой плотности (ЛВП), также известных как хороший холестерин, у людей с нарушенным метаболизмом глюкозы.Ученые также обнаружили, что более продолжительное ежедневное использование 30 мл масла камелии, богатого альфа-линоленовой кислотой, которая является составляющей частью омега-3-жирной кислотой, уменьшает количество вредных частиц липопротеинов промежуточной плотности (ЛПП).Липопротеин ЛПП является предшественником липопротеинов низкой плотности (ЛНП), которые также известны как плохой холестерин. Предыдущие исследования показали, что длинноцепочечные омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, оказывают благотворное влияние на размер и состав липопротеинов.«Оба эти изменения могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний», говорят исследователи из Университета Восточной Финляндии.В исследовании, опубликованном в журнале «Molecular Nutrition & Food Research», участвовали 100 финских мужчин и женщин в возрасте от 40 до 72 лет с нарушением метаболизма глюкозы.Участники были случайным образом разделены на четыре группы для 12-недельного вмешательства: группа масла камелии, группа жирной рыбы, группа постной рыбы и контрольная группа.Исследователи обнаружили, что у людей, употреблявших масло камелии и жирную рыбу, наблюдался потенциально более высокий уровень ЛПВП и более низкий уровень ЛПНП, чем у людей, употреблявших постную рыбу.