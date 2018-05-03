Похудение: дело не в белках, а в аминокислотах!
В исследовании, проведенном на животной модели, ученые из Университета Висконсин-Мэдисон обнаружили, что снижение потребления определенных аминокислот, называемых аминокислотами с разветвленной цепью (BCAA), улучшило метаболическое здоровье мышей – даже в том случае, когда калорийность их рациона не снижалась.
Важно отметить, что мышам предоставили свободный доступ к пище с низким содержанием BCAA, а также к продуктам с высоким содержанием жиров и сахара – животные питались по своему усмотрению.
В целом, испытание подтвердило, что коррекция рациона тучных мышей с преддиабетом в сторону уменьшения содержания таких аминокислот, как лейцин, изолейцин и валин способствует снижению массы тела, а также нормализует метаболизм глюкозы – снижает уровень сахара в крови вне зависимости от энергетических затрат.
Если эти результаты экстраполировать на людей, вполне возможно, что диеты или лекарства, имитирующие действие рациона с низким содержанием BCAA, будут эффективны для пациентов с ожирением и диабетом. Исследовательская группа также надеется, что их подход может стать эффективным способом лечения или профилактики метаболического синдрома.
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