Похудение: дело не в белках, а в аминокислотах!

Новое исследование, опубликованное в The Journal of Physiology, указывает на то, что снижение потребления конкретных строительных блоков белков (аминокислот) может решить ключевые проблемы обмена веществ, которые возникают при диабете и ожирении.В исследовании, проведенном на животной модели, ученые из Университета Висконсин-Мэдисон обнаружили, что снижение потребления определенных аминокислот, называемых аминокислотами с разветвленной цепью (BCAA), улучшило метаболическое здоровье мышей – даже в том случае, когда калорийность их рациона не снижалась.Важно отметить, что мышам предоставили свободный доступ к пище с низким содержанием BCAA, а также к продуктам с высоким содержанием жиров и сахара – животные питались по своему усмотрению.В целом, испытание подтвердило, что коррекция рациона тучных мышей с преддиабетом в сторону уменьшения содержания таких аминокислот, как лейцин, изолейцин и валин способствует снижению массы тела, а также нормализует метаболизм глюкозы – снижает уровень сахара в крови вне зависимости от энергетических затрат.Если эти результаты экстраполировать на людей, вполне возможно, что диеты или лекарства, имитирующие действие рациона с низким содержанием BCAA, будут эффективны для пациентов с ожирением и диабетом. Исследовательская группа также надеется, что их подход может стать эффективным способом лечения или профилактики метаболического синдрома.